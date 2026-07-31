Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией. Санчес напомнил, что через Италию прибыло вдвое больше мигрантов

Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и закрыла морские и воздушные границы между двумя странами. Такое распоряжение отдало итальянское МВД после заседания Комитета по анализу миграции и безопасности границ, сообщает ANSA.
Заседание 31 июля провел глава МВД Италии Маттео Пьянтедози. Ведомство объяснило решение «последней полученной информацией», не уточнив, как долго будут действовать ограничения и как именно будет организован контроль пассажиров.
Пьянтедози также поговорил по телефону с министром внутренних дел Франции Лораном Нуньесом. Они договорились усилить контроль на сухопутной границе Франции и Италии в рамках ранее заключенных соглашений о сотрудничестве между полицейскими службами двух стран.
Премьер-министр Испании Педро Санчес в ответ обвинил итальянские власти в игнорировании европейских соглашений и статистики. Он опубликовал на своей странице в Twitter (X) данные Frontex, согласно которым с 2021 по 2026 год через Италию в Европу прибыли без разрешения 478,6 тысячи человек, через западно-балканский маршрут — 340,6 тысячи, через Грецию — 259,8 тысячи, а через Испанию — 234,76 тысячи.
«Солидарность и эмпатия — это опционально. Уважение к европейским договорам и данным — нет», — написал Санчес.
Он призвал не разделять Евросоюз, а продолжать строить «сильную и единую» Европу.
Решению Рима предшествовал миграционный кризис в испанском автономном городе Сеута на северном побережье Африки. По оценкам испанских властей, с 30 июля границу анклава со стороны Марокко пересекли десятки тысяч человек. Часть из них добрались до города вплавь, другие перелезли через пограничные заграждения. При попытке попасть в Сеуту погибли десятки людей.
Мадрид направил в город военных и дополнительные подразделения полиции. Марокканские силовики со своей стороны применяли слезоточивый газ, водометы и дубинки, чтобы остановить новых желающих перейти границу. К вечеру 31 июля Испания и Марокко договорились ускорить возвращение людей, которые попали в Сеуту без разрешения.
При этом Сеута, хоть и является частью Испании, имеет особый режим в рамках Шенгенского соглашения. В порту и вертолетном порту города действует паспортный и идентификационный контроль, который проводят Национальная полиция и Гражданская гвардия.
До решения МВД Италии премьер страны Джорджа Мелони заявила, что кадры из Сеуты вызывают у нее «шок», и пригрозила восстановить контроль на границе с Испанией. Министр иностранных дел Антонио Таяни поддержал эту меру, назвав неконтролируемую миграцию угрозой национальной безопасности. Испания после его слов вызвала итальянского посла.