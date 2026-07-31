Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией. Санчес напомнил, что через Италию прибыло вдвое больше мигрантов

Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и закрыла морские и воздушные границы между двумя странами. Такое распоряжение отдало итальянское МВД после заседания Комитета по анализу миграции и безопасности границ, сообщает ANSA.

Заседание 31 июля провел глава МВД Италии Маттео Пьянтедози. Ведомство объяснило решение «последней полученной информацией», не уточнив, как долго будут действовать ограничения и как именно будет организован контроль пассажиров.

Пьянтедози также поговорил по телефону с министром внутренних дел Франции Лораном Нуньесом. Они договорились усилить контроль на сухопутной границе Франции и Италии в рамках ранее заключенных соглашений о сотрудничестве между полицейскими службами двух стран.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ответ обвинил итальянские власти в игнорировании европейских соглашений и статистики. Он опубликовал на своей странице в Twitter (X) данные Frontex, согласно которым с 2021 по 2026 год через Италию в Европу прибыли без разрешения 478,6 тысячи человек, через западно-балканский маршрут — 340,6 тысячи, через Грецию — 259,8 тысячи, а через Испанию — 234,76 тысячи.