В Сеуте погибли минимум 57 человек. «Отправить несколько тысяч мигрантов для Марокко — способ дипломатического давления» — африканист

К пятнице, 31 июля, МВД Испании заявило о развороте людского потока и оценило число добровольно вернувшихся в Марокко в 25 тысяч человек, а также распространило видео, на котором люди уходят обратно через дверь в пограничном заборе (уже после выхода материала El Pais сообщила о том, что 48 300 мигрантов из 50 тысяч вернулись обратно). Мадрид перебросил в Сеуту армию и дополнительные силы полиции, испанская военная техника выстроилась вдоль границы. Марокканская полиция в защитном снаряжении разгоняла толпу дубинками, слезоточивым газом и водометами, около 30 молодых людей были задержаны. На марокканской стороне остались сгоревший автобус и семь автомобилей. Испанский премьер-министр Педро Санчес прилетел в Сеуту, где его встретили оскорблениями протестующие, и назвал произошедшее «посягательством на территориальный суверенитет Испании». Он также заявил, что репатриация ускоряется при полном содействии Марокко.

Возвращавшиеся объясняли свое решение отсутствием еды и жилья. «Честно говоря, я даже не знаю, зачем приехал, а теперь возвращаюсь», — сказал Reuters молодой марокканец из Танжера.

Почему это случилось

МВД Испании возложило ответственность на сети торговцев людьми, которые, по формулировке ведомства, «эксплуатируют решение Верховного суда, чтобы стимулировать поток нелегальных мигрантов». Речь идёт о постановлении Верховного суда Испании, которое запретило применять процедуру ускоренного возврата к тем, кого перехватывают в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи. Само решение не легализовало нелегальный въезд, но, как сообщала испанская телерадиокомпания RTVE, разошлось по марокканским соцсетям и подтолкнуло людей плыть в Сеуту. Представитель Гражданской гвардии рассказывал Reuters, что после постановления поток нарастал медленно, а 30 июля произошел резкий наплыв мигрантов.

Решение суда основывается (1, 2) на конкретном инциденте, произошедшем в ноябре 2024 года. Тогда гражданина Алжира, который вместе с двумя другими людьми пытался доплыть до Сеуты, испанская Гражданская гвардия перехватила в открытом море и сразу передала марокканским властям, применив к нему «отказ на границе» — процедуру, известную как «горячий возврат». Мужчина оспорил это в суде — суд Сеуты и затем Высший суд Андалусии встали на его сторону, а кассационную жалобу государственной адвокатуры Верховный суд отклонил. Спор шел о толковании десятого, дополнительного положения закона об иностранцах, которое вводит особый режим для Сеуты и Мелильи и разрешает немедленно отказывать во въезде тем, кого застали в момент попытки «преодолеть элементы пограничного заграждения». Судьи сочли, что заплыв по морю под это определение не подпадает, поскольку воду нельзя приравнять к физическому заграждению вроде забора, а дроны, тепловизоры и датчики выполняют функцию наблюдения и обнаружения, но никого физически не останавливают.

Таким образом, к перехваченным в открытом море теперь должна применяться обычная процедура возврата по статье 58.3 того же закона, с правом на адвоката, переводчика и возможностью подать прошение о международной защите. Она может тянуться месяцами, и именно этот факт, по версии испанских властей, использовали сети торговцев людьми, убеждая их, что доплыть до Сеуты равносильно легализации. При этом суд оставил оговорку — если бы государство установило в море настоящие заградительные сооружения, особый режим мог бы распространиться и на тех, кто пытается преодолеть уже их, но пока таких сооружений не существует.

Министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес назвал решение суда одним из вероятных факторов, подтолкнувших мигрантов к переходу границы. Опрос 500 молодых людей в Танжере, Тетуане и Эль-Хосейме, проведенный марокканской правозащитной организацией Observatorio del Norte de Derechos Humanos, зафиксировал соцсети как один из драйверов нелегальной миграции с севера Марокко — аккаунты в TikTok и Instagram романтизируют удачные переходы границы.