Власти испанской Сеуты заявили о гуманитарной катастрофе: за неделю в город вплавь из Марокко добрались 1500 мигрантов

За последнюю неделю в испанский анклав Сеута на севере Африки вплавь из Марокко добрались около 1500 мигрантов, из-за чего город столкнулся с гуманитарным и социальным кризисом. Об этом 30 июля заявил глава автономного города Хуан Хесус Вивас в интервью радиостанциям Cadena SER и Onda Cero, передает Reuters.

По словам Виваса, приток людей перегрузил городскую систему и сотни мигрантов ночуют на улице. Учреждения для несопровождаемых несовершеннолетних, отметил он, заполнены на 2400% от расчетной вместимости.

Вивас сказал Cadena SER:

«Мы столкнулись с ситуацией абсолютной гуманитарной и социальной чрезвычайной ситуации».

В разговоре с Onda Cero он назвал происходящее чрезвычайной ситуацией общенационального уровня и призвал к «решительному, жесткому, немедленному и согласованному» ответу под единым руководством. Кроме того, глава анклава потребовал изменить испанское миграционное законодательство, поскольку недавнее решение Верховного суда обнажило его правовые пробелы. В начале июля суд постановил, что мигрантов, перехваченных в море по пути в Сеуту или Мелилью, нельзя возвращать в упрощенном порядке, предусмотренном особым режимом отклонения заявок на границе анклавов.

Сейчас в город прибывают в среднем около 300 человек в сутки, и при таких темпах, предупредил Вивас, Сеута может повторить миграционный кризис мая 2021 года, когда за считанные дни в анклав вошли 10 тысяч человек. Он также указал на человеческую цену этих переправ: за последние месяцы из моря подняли 60 тел, и ужесточение миграционного контроля, по его мнению, помогло бы предотвратить новые смерти. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка приедет в Сеуту 31 июля, чтобы встретиться с местными властями и руководителями силовых структур, а правительство сообщило, что координирует работу нескольких ведомств для усиления охраны границы и оказания гуманитарной помощи. По данным МВД, марокканские силовые структуры помогают сдерживать выезд людей со своей территории.

Сеута вместе с Мелильей образует единственную наземную границу Евросоюза с Африкой, и оба города периодически переживают всплески попыток проникновения мигрантов. В июне премьер-министр Испании Педро Санчес вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступил против создания депортационных центров за пределами ЕС, которые разрешает новый европейский регламент о возвращении нелегальных мигрантов.