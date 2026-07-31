Десятки тысяч нелегальных мигрантов прорвались в испанскую Сеуту. В город направили войска, а Италия призвала отрезать страну от шенгена

Более 49 тысяч нелегальных мигрантов прорвались в испанский автономный город Сеута, расположенный на севере африканского побережья и граничащий с Марокко. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в МВД Испании, пишет агентство Reuters. Резкий рост наплыва нелегалов из Марокко, начавшийся 30 июля, за сутки спровоцировал гуманитарный кризис в анклаве. Премьер-министр страны Педро Санчес распорядился направить в Сеуту войска. Параллельно назревает дипломатический скандал: Италия призвала приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией.
Администрация Сеуты забила тревогу еще утром 30 июля, сообщив, что за последнюю неделю в город прорвались более 1,5 тысячи мигрантов из Марокко. К вечеру четверга испанские СМИ рассказывали о волне нелегалов в 2–3 тысячи человек, а к утру 31 июля МВД страны отчитался от 49 тысячах человек, незаконно пересекших границу. При этом население Сеуты официально составляет чуть больше 80 тысяч человек. Уже известно, что при попытке добраться до Испании погибли как минимум 19 мигрантов.
Интернет заполонили видеоролики с сотнями мигрантов, плывущих и дрейфующих на надувных кругах и лодках в сторону Сеуты, а также прорывающихся через сухопутную границу. Некоторые из них скандировали: «Да здравствует Испания!» Издание Politico цитирует одного из беженцев по имени Мунаим:
«Я с детства мечтал переехать в Испанию, поэтому и пришел в Сеуту. Надеюсь стать профессиональным футболистом в Испании! Я все это делаю ради своей семьи».
Остановить такую волну нелегалов местные силы безопасности не смогли. Премьер Испании Санчес распорядился отправить военные подразделения в анклав и пообещал лично приехать в город. Распоряжение об усилении погранконтроля отдал также министр внутренних дел страны.
Испанские СМИ в то же время сообщают, что некоторые из прибывших в Сеуту мигрантов возвращаются в Марокко. El Pais, например, пишет, что прибывшие в город жаловались на нехватку еды и мест для ночлега, а также на обращение местных жителей.
Миграционный кризис спровоцировал дипломатический скандал. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кадры из Сеуты у нее «вызывают шок», раскритиковала левое правительство в Мадриде за миграционную политику и пригрозила приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. Ее поддержал глава МИД Италии Антонио Таяни:
«Я поддерживаю закрытие Шенгенской зоны с Испанией… Нелегальная и неконтролируемая иммиграция — угроза национальной безопасности. Кадры из Сеуты показывают, что решение правительства в Мадриде о предоставлении испанского, а значит и европейского, гражданства более чем 500 тысячам нелегальных мигрантов было глубоко ошибочным».
Ему ответил министр иностранных дел Испании Хосу Мануэль Альбарес:
«Подобное заявление недостойно министра иностранных дел страны-партнера и друга, от которой мы ждем европейской солидарности, а не партийной демагогии… Я вызвал посла Италии».
С резкой критикой испанского правительства выступила и местная оппозиция. Испанская консервативная Народная партия призвала власти вернуть «эффективный контроль над границей» и выдворить всех «тех, кто въехал незаконно». А лидер крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскаль обвинил в кризисе лично Педро Санчеса.
Правительство страны объясняет причины кризиса тем, что «мафия и преступные организации» воспользовались решением Верховного суда Испании, который в начале июля постановил: мигранты, задержанные в море при попытке добраться до Сеуты, не могут быть возвращены обратно в упрощенном порядке. Глава МИД Альбарес, отвечая итальянскому коллеге, как раз ссылался на это решение суда, подчеркивая, что не действия правительства привели к кризису.
Сеута и Мелилья — два автономных города Испании, расположенные на северном побережье Африки и отделенные от Европы Гибралтарским проливом. В этих двух городах проходит единственная сухопутная граница Евросоюза с Африкой.
Сеута не впервые сталкивается с подобным кризисом из-за наплыва мигрантов. В 2021 году, по оценкам властей, в город недегально попали более 10 тысяч человек. Это, однако, в разы меньше, чем сейчас.