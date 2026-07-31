Десятки тысяч нелегальных мигрантов прорвались в испанскую Сеуту. В город направили войска, а Италия призвала отрезать страну от шенгена

Более 49 тысяч нелегальных мигрантов прорвались в испанский автономный город Сеута, расположенный на севере африканского побережья и граничащий с Марокко. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в МВД Испании, пишет агентство Reuters. Резкий рост наплыва нелегалов из Марокко, начавшийся 30 июля, за сутки спровоцировал гуманитарный кризис в анклаве. Премьер-министр страны Педро Санчес распорядился направить в Сеуту войска. Параллельно назревает дипломатический скандал: Италия призвала приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией.

Администрация Сеуты забила тревогу еще утром 30 июля, сообщив, что за последнюю неделю в город прорвались более 1,5 тысячи мигрантов из Марокко. К вечеру четверга испанские СМИ рассказывали о волне нелегалов в 2–3 тысячи человек, а к утру 31 июля МВД страны отчитался от 49 тысячах человек, незаконно пересекших границу. При этом население Сеуты официально составляет чуть больше 80 тысяч человек. Уже известно, что при попытке добраться до Испании погибли как минимум 19 мигрантов.