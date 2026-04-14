Испания легализует 500 тысяч мигрантов, живущих в стране

The Insider
Педро Санчес. Фото: WSJ

Педро Санчес. Фото: WSJ

Правительство Испании 14 апреля утвердит королевский указ, который запускает процесс легализации примерно 500 тысяч нелегальных мигрантов, живущих в стране. Об этом сообщил в своем Twitter премьер-министр Педро Санчес. 

«Это акт нормализации, признание почти полумиллиона человек, которые уже являются частью нашей повседневной жизни. Это также акт справедливости и необходимость. Мы признаем права, но мы также требуем выполнения обязательств. Те, кто уже является частью нашей повседневной жизни, должны делать это на равных условиях, внося свой вклад в устойчивое развитие нашей страны».

В обращении, которое опубликовал Санчес, подчеркивается, что легализация мигрантов — это необходимость и путь к справедливому распределению ответственности за страну между жителями Испании.

«Испания, как и другие европейские страны, стареет. Без новых людей, работающих и вносящих свой вклад, начинается стагнация. Страдают здравоохранение, пенсионное обеспечение, образование. Именно благодаря мигрантам испанская экономика сейчас является самой быстрорастущей в Европе и создает наибольшее количество рабочих мест — как для приезжих, так и для тех, кто здесь родился».

Санчес подчеркивает, что легализация мигрантов также способствует их лучшей интеграции в испанское общество.

«Сегодня перед нами два пути. Первый — это путь тех, кто стремится посеять страх, настроить людей друг против друга и обречь тысячи на изоляцию. Второй — это путь тех, кто понимает, что миграция — это реальность, которой необходимо ответственно управлять».

В январе правительство Испании объявило о масштабной кампании по легализации находящихся в стране иммигрантов. Последняя крупная легализация иммигрантов прошла в 2005 году, когда легальный статус получили более 576 тысяч человек.

