Полиция Испании выяснила, что ко вторжению мигрантов в Сеуту были причастны власти Марокко. Ранее премьер Санчес обвинял Россию и Израиль

Полиция Испании доложила судье Марии Тардон, что массовое проникновение мигрантов в Сеуту 30–31 июля было организовано марокканскими полицейскими по указанию агентов в штатском, а миграционная цель операции была лишь прикрытием. Об этом со ссылкой на отчет CENIF — разведывательного подразделения Комиссариата по делам иностранцев и границ — сообщает El Español. Утверждается, что он направлен судье и находится в распоряжении прокуратуры.

Обновлено: Вскоре после сообщения El Español глава полиции Испании Франсиско Пардо начал отрицать выводы отчёта. Он заявил, что не видел документ заранее — судья, ведущая дело, запретила следователям сообщать о нём руководству, и Пардо ознакомился с отчётом только после того, как она сама разрешила это сделать. После этого он сообщил министру внутренних дел, что «не существует никакого полицейского отчёта, который приписывал бы марокканским силам безопасности планирование или исполнение» событий 30–31 июля в Сеуте.

По данным CENIF, около 90% из 72 тысяч человек, проникших в Сеуту 30–31 июля, покинули город уже через несколько часов — это, по мнению следствия, доказывает, что миграционный кризис был лишь ширмой для другой цели: обрушить систему пограничного контроля и лишить Испанию возможности ответить на вторжение. Еще 29 июля CENIF предупреждало о «крайнем риске» скоординированного прорыва границы, что подтверждало заблаговременную подготовку к ней.

Согласно отчету, марокканские полицейские направляли мигрантов к определенным точкам прорыва в районе Кастильехос, а параллельно за процессом наблюдали люди в штатском, которые давали указания уже самим полицейским в форме — на этот счет у следствия есть фотоматериалы. Полиция выделяет несколько волн проникновения: сначала — до 11:00 30 июля — границу переходили мужчины 15–25 лет в гидрокостюмах и с ластами, затем, вплоть до 22:00, стали прибывать целые семьи — с детьми, без специального снаряжения, а с 22:00 30 июля и весь следующий день вновь пошли молодые люди.

В отчете также говорится, что вторая попытка массового перехода границы, намеченная на 15 августа, была полностью взята под контроль марокканскими властями — в отличие от событий 30–31 июля. После инцидента официальные представители Марокко публично напомнили о территориальных претензиях страны на Сеуту и Мелилью. CENIF характеризует произошедшее как классическую операцию контрразведки, поставившую под сомнение эффективность испанских спецслужб, в частности Национального разведывательного центра (CNI).

Выводы полиции расходятся с версией, которую 31 августа выдвинул премьер-министр Испании Педро Санчес. Он заявил, что ложная информация, побудившая мигрантов направиться в Сеуту, распространялась в соцсетях через аккаунты, связанные с Россией и Израилем, а также через сеть ультраправых учетных записей — и назвал произошедшее «гибридной атакой». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг причастность России, а глава МИД Израиля Гидеон Саар обвинил Санчеса в «бесстыдной лжи».