Среди проникших в испанскую Сеуту мигрантов были агенты марокканских спецслужб. За миграционным кризисом могут стоять власти Марокко

2 августа издание El Español со ссылкой на источники в генштабе Гражданской гвардии сообщило, что среди мигрантов, пересекших границу Сеуты, были обнаружены агенты марокканской разведки — их выявили с помощью системы видеонаблюдения, развернутой на границе. Cотрудников марокканских спецслужб идентифицировали среди прибывающих уже в первые часы четверга 30 июля — по камерам, установленным на участке границы Бени-Энзар.

Другие источники в испанских спецслужбах, опрошенные El Espanol, подтверждают наблюдения Гражданской гвардии и называют произошедшее операцией, характерной для гибридной войны, которая не могла быть проведена без участия марокканской спецслужбы. Целью агентов, по их оценке, было наблюдение за ходом массового исхода и сбор сведений о развернутых на испанской стороне силах, а также отслеживание реакции испанских правоохранителей. Если сведения об участии марокканской разведки верны, то это потенциально переводит кризис на высший дипломатический уровень: военная разведка Марокко (DGED, Direction Générale des Études et de la Documentation) входит в состав Вооруженных сил (Fuerzas Armadas Royales) и де-факто подчиняется напрямую королю Мухаммеду VI.

Тактика замалчивания

Несмотря на многочисленные публикации в социальных сетях, усиливающие подозрения в организованном характере этого кризиса, МВД Испании поблагодарило власти Марокко за «образцовое сотрудничество». В первые дни кризиса правительство пыталось скрыть разгорающийся кризис в Сеуте. Канцелярия премьер-министра даже уволила главу отдела коммуникаций Департамента национальной безопасности (ДНС) за публикацию на сайте ведомства данных МВД о массовом притоке мигрантов в автономный город. Официальный Мадрид не первый раз закрывает глаза на открыто недружественное поведение соседнего государства.

В мае 2022 года испанское правительство признало, что как минимум с 2021 года мобильные телефоны премьер-министра и министра обороны Маргариты Роблес прослушивались при помощи израильского шпионского ПО Pegasus. И хотя журналистские расследования указывали на то, что за взломом стояла марокканская разведка, официальный Мадрид закрыл судебное расследование, не заявил публичного протеста и сохранил отношения с Марокко на прежнем уровне. Новое расследование Forbidden Stories, опубликованное в июле 2026 года, показало, что марокканская служба внутренней разведки (DGST) продолжает использовать шпионское ПО для слежки за испанскими властями. Вопреки негласной этике спецслужб, новыми жертвами взломов стали офицеры испанской Гражданской гвардии, которые обучали марокканских коллег методам слежки и контртеррористической работы. Двустороннее сотрудничество между двумя странами действует с 2014 года и включает в себя совместные военные упражнения наземных, воздушных и морских сил, взаимный обмен персоналом и координацию по безопасности границ. Спустя три недели после публикации какой-либо официальной реакции со стороны испанского правительства так и не последовало.

Мигранты как способ давления

Организацию миграционного кризиса на границе с целью политического давления на соседей неоднократно использовали и другие страны. Например, в 2021 году власти Беларуси направляли поток мигрантов из третьих стран к границам Польши и Литвы. В мае 2025 года правительство Литвы подало иск против Минска в Международный суд ООН.

«С 2021 года Литва сталкивается с беспрецедентным ростом потока нелегальных мигрантов из Беларуси. Собранные литовскими учреждениями доказательства подтверждают прямую причастность белорусского режима к организации миграционных потоков. <...> По прибытии в Беларусь многие мигранты были доставлены к литовской границе белорусскими силами безопасности и вынуждены были пересечь ее нелегально, часто в опасных и угрожающих жизни условиях», — утверждал МИД Литвы.

Власти Польши оценивают положение на границе с Беларусью как чрезвычайное из-за тысяч мигрантов, которые регулярно пытаются проникнуть на польскую территорию при активной поддержке со стороны белорусских властей. В марте 2025 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда, ссылаясь на необходимость укрепления границы с Беларусью, подписал закон, позволяющий властям приостанавливать право мигрантов подавать прошения о предоставлении убежища в чрезвычайных условиях.

В конце 2023 года Финляндии пришлось на время закрыть погранпереходы на границе с Россией из-за наплыва мигрантов из ближневосточных стран. Людей подвозили к границе организованными группами, а российские пограничники выдавали им велосипеды. Как писал The Insider, наплыв беженцев происходил под контролем ФСБ. Также удалось найти подтверждение тому, что кризис на финской границе был организован теми же структурами, что и кризис на границе Польши и Беларуси.