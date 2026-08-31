Премьер-министр Испании обвинил Россию и Израиль в распространении дезинформации о мигрантском кризисе в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к разжиганию розни вокруг миграционного кризиса в североафриканском эксклаве Сеута. В интервью радиостанции Cadena SER он назвал происходившее с конца июля «гибридной атакой» и обвинил израильские и российские аккаунты в социальных сетях в распространении «дезинформации», сообщает Financial Times.

По версии Санчеса, у такой активности есть политические мотивы. Он сказал:

«Очевидно, что если Россия вмешивается, распространяя дезинформацию по этому вопросу, или если Израиль тоже распространяет дезинформацию по этому вопросу, критикуя при этом испанское правительство, то дело не в том, что их беспокоит миграция в Испании или Европе, а в тех политических позициях, которые мы занимаем».

FT отмечает, что Санчес последовательно поддерживал критику Евросоюзом войны России против Украины, а в осуждении израильской военной кампании в Газе зашел дальше других европейских лидеров, что привело к разрыву отношений с Иерусалимом.

В то же время доказательств своим утверждениям премьер не привел. Его слова прозвучали на фоне попыток снять с правительства ответственность за последствия наплыва людей в эксклав Сеута. Там по-прежнему остаются около 5 тысяч мигрантов, в последние дни на улицах вспыхивало насилие, а испанцы, живущие в городе, говорят, что Мадрид их бросил.

В июле за один день границу вплавь или через заграждения пересекли более 70 тысяч человек — это самый масштабный эпизод нелегальной миграции в ЕС за последние годы, погибли, по подтвержденным данным испанских властей, не менее 82 человек. Первопричиной кризиса Санчес назвал фейки, которые распространяли в том числе контрабандисты, о решении Верховного суда Испании, принятом в начале июля: из него люди сделали вывод, что доплывшего до Сеуты нельзя сразу вернуть в Марокко. Уже после начала массового перехода границы 30 июля, по словам премьера, эти сообщения стали усиливать израильские и российские аккаунты. При этом информации об организующей роли Марокко, которое граничит с Сеутой и оспаривает суверенитет Испании над ней, Санчес, по его словам, не видел.

Как рассказали два чиновника, ознакомленных с докладом, аналитики ЕС по дезинформации зафиксировали российских акторов, продвигавших ложные сведения о Сеуте, — но лишь после начала кризиса и с целью углубить разногласия между Испанией и другими странами ЕС. Признаков того, что российская дезинформация подталкивала людей к переходу границы, в докладе нет, конкретных данных об израильских акторах у собеседников тоже не было. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал слова Санчеса «наглой ложью» и написал в Twitter (X), что клеветой премьер Испании не отвлечет внимание от собственного провала в управлении страной.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил Financial Times, что Москва отвергает обвинения. При этом, отмечает издание, главные российские телеканалы, которые принадлежат государству или контролируются им, регулярно показывали сюжеты о Сеуте, сильно преувеличивая масштаб кризиса, — в них говорилось о «тысячах» штурмующих город 16 августа, о «массовой вспышке холеры и туберкулеза» и о том, что в эксклаве «закончилась еда».

FT пишет, что кризис обострил давние разногласия в ЕС по миграции и столкнул Санчеса, одного из немногих европейских лидеров с либеральной миграционной политикой, с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, для которой ограничение нелегальной миграции — приоритет. Рим ввел выборочные проверки на границе для приезжающих из Испании, Мадрид ответил тем же в отношении прибывающих из Италии. Санчес назвал ситуацию «абсурдной», однако Италия продлила проверки, изначально введенные на месяц, еще на 15 дней — Мелони пытается парировать упреки в мягкости со стороны своих крайне правых конкурентов. Испания заявила, что тоже продлевает свои проверки на 15 дней. Санчес назвал кризис в Сеуте атакой на весь Евросоюз и призвал Европу проявить солидарность — «в Лампедузе, в Гренландии и в Сеуте».

Ранее сообщалось, что среди проникших в Сеуту мигрантов были агенты марокканских спецслужб и на организующую роль силовых структур Марокко, включая военную разведку, указывает растущее число признаков.