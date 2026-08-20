Национальная полиция и Гражданская гвардия Испании утром в четверг, 20 августа, начала выселять нелегальных мигрантов с пляжа Сеуты, где они разбили стихийный лагерь. Он насчитывает более 3 тысяч человек, пишет испанская газета El Mundo.
Пляж силовики оцепили импровизированный лагерь на пляже Трамполин в Сеуте рано утром. В стихийном лагере, по разным оценкам, — от 3 тысяч до 4 тысяч человек. Все они прибыли через пограничный переход из Марокко 30 июля.
В общей сложности выходцы из африканских стран жили на пляже около трех недель. Они оборудовали трущобное поселение, построив шалаши из тростника и картона. На пляже появился импровизированный рынок, где люди обменивались одеждой, и мечеть. Еду мигранты получали от Красного Креста, но на одного человека приходилось, как правило, одна порция в день.
Как отмечает El Mundo, властей также беспокоили антисанитарные условия на пляже: на нем успели установить несколько импровизированных душевых, а нужду люди в основном справляли в море. Решение об очистке пляжа было принято накануне вечером.
Теперь мигрантов переведут в один из четырех временных центров размещения в городе-анклаве. Там рассмотрят их заявления о предоставлении убежища или начнут процесс их возвращения в Марокко.
С территории Марокко в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки в конце июля проникли порядка 70 тысяч человек — почти столько же, сколько составляет население самого города. Большинство из них вернулись обратно, но часть оставалась на территории Испании. Накануне власти Испании объявили, что позволят 500 несовершеннолетним мигрантам, оказавшимся в Сеуте, переехать в материковую часть страны.