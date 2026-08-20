Национальная полиция и Гражданская гвардия Испании утром в четверг, 20 августа, начала выселять нелегальных мигрантов с пляжа Сеуты, где они разбили стихийный лагерь. Он насчитывает более 3 тысяч человек, пишет испанская газета El Mundo.

Пляж силовики оцепили импровизированный лагерь на пляже Трамполин в Сеуте рано утром. В стихийном лагере, по разным оценкам, — от 3 тысяч до 4 тысяч человек. Все они прибыли через пограничный переход из Марокко 30 июля.