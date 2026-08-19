Испания разрешит перевезти на материк 500 детей-мигрантов из Сеуты

Власти Испании объявили, что позволят 500 несовершеннолетним мигрантам, оказавшимся в Сеуте, переехать в материковую часть страны, сообщает The Guardian. Решение принято на фоне переполненности местных приютов, где сотни детей вынуждены жить на улице и существовать на подаяния от жителей города.

Большинство из примерно 70 тысяч человек, проникших в испанский анклав на севере Африки 30 июля, к настоящему моменту вернулись в Марокко. Однако по испанскому законодательству государство обязано заботиться о несовершеннолетних мигрантах без сопровождения вплоть до достижения ими 18 лет. Еще 13 августа министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка настаивал на другой линии — он заявил:

«Любой, кто незаконно проникает в Сеуту или Мелилью, знает, что будет отправлен обратно, потому что Испания и Марокко работают сообща для достижения этой цели. Они не попадут ни на полуостров, ни на европейский континент, и не останутся бессрочно в Сеуте или Мелилье».

Отмечается, что ряд регионов, которыми совместно управляют консервативная Народная партия и ультраправая Vox, не хотят принимать свою квоту несовершеннолетних. Чтобы снизить напряженность, министерство по делам молодежи совместно с властями Сеуты готовит срочный план, по которому НКО и агентства по защите детей возьмут на себя заботу о наиболее уязвимых детях, в первую очередь девочках, без передачи опеки региональным правительствам. Статс-секретарь по делам детей Рубен Перес Корреа с воскресенья находится в Сеуте, пытаясь разрешить ситуацию, в которой сотни несовершеннолетних живут на улице.

Планы правительства обнародовали спустя несколько часов после того, как Еврокомиссия заявила, что по нормам права ЕС все мигранты должны быть возвращены в Марокко. Отвечая на просьбу уточнить позицию, представитель комиссии по внутренним делам Маркус Ламмерт сказал, что по закону в Марокко подлежат возврату все нелегальные мигранты, остающиеся в Сеуте, «включая несопровождаемых несовершеннолетних». Народная партия отвергла план правительства, заявив, что лучшее место для детей — рядом с их семьями. Заместитель представителя партии по финансовым вопросам Хуан Браво в телеинтервью заявил:

«Если Марокко просит вернуть детей и если Европа говорит, что все нелегальные мигранты должны быть возвращены — дети они или нет, — что еще нужно правительству?»

Как поясняет издание, противоречивые сигналы отчасти объясняются тем, что последний европейский пакт по миграции еще не инкорпорирован в испанское законодательство, из-за чего продолжают действовать собственные испанские нормы об обращении с несопровождаемыми несовершеннолетними. По данным министерства инклюзии и миграции Испании, по состоянию на март под опекой государства находились 21 104 человека в возрасте 16–23 лет, из них около 3,5 тысячи — младше 17 лет. Примерно половина — выходцы из Марокко, девочки составляли около 8% от общего числа.