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Новости

Канада и Украина подписали соглашение о столетнем партнерстве. Оттава пообещала произвести миллионы дронов и отдать треть Киеву

The Insider
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали декларацию «о столетнем партнерстве», которая должна «поднять отношения между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства». Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства. Как отмечает агентство Bloomberg, Канада также объявила о выделении 350 млн местных долларов (около $254 млн США) на укрепление украинской ПВО. Кроме того, Карни пообещал, что в ближайшие два года страна произведет «миллионы дронов», треть из которых отправится Украине.

Декларацию «о столетнем партнерстве» Зеленский и Карни подписали в Калгари, куда украинский лидер прибыл по приглашению своего канадского коллеги. В рамках договоренностей Канада обязалась продолжать удовлетворять «неотложные военные потребности» Украины. Кроме того, стороны официально продлили канадскую тренировочную миссию INIFIER для украинских военных до 2029 года.

Помимо этого, Карни объявил о выделении Украине 350 млн канадских долларов на закупку ракет-перехватчиков для ПВО. По его словам, поставки ракет будут осуществляться через американский механизм Jump Start, позволяющий союзникам заказывать вооружения для Украины у США. Также Оттава предоставит гарантии по кредитам на закупку газа для Украины на сумму более 430 млн канадских долларов (около $310 млн).

Отдельно премьер Канады остановился на беспилотниках. По словам Карни, Канада запустит «национальный рынок дронов», который даст Вооруженным силам страны прямой доступ к примерно 400 поставщикам, а также нарастит производство беспилотников. В этом, по его мнению, ей поможет опыт Украины. Карни заверил, что в ближайшие два года Канада произведет «миллионы дронов», и добавил:

«И, что немаловажно, треть всех произведенных нами дронов будет направлена на поддержку Украины».

Как отмечает канадское издание CBC, в настоящий момент у армии Канады в наличии есть только 2 тысячи дронов всех типов.

Зеленский уточнил, что Канада и Украина подписали только первую часть соглашения под названием «Drone Deal». По его словам, финальное согласование сделки может произойти на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, стартующей в конце сентября.

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Публикация:«Канада и Украина подписали соглашение о столетнем партнерстве. Оттава пообещала произвести миллионы дронов и отдать треть Киеву»

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