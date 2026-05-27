Зеленский попросил Трампа о срочной помощи с ПВО. Украине не хватает систем для отражения массированных атак

Joe Raedle / Getty Images

Президент Украины направил срочное письмо лидеру США, в котором предупредил о нехватке систем противовоздушной обороны, пишет издание Kyiv Independent. Информацию подтвердил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Обращение адресовано как самому Дональду Трампу, так и спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса:

«Когда речь идет о противовоздушной обороне от ракет, мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы почти полностью полагаемся на Соединенные Штаты. Я прошу вашей помощи в защите неба Украины от российских ракет. От имени украинского народа я с уважением прошу президента и Конгресс США сохранять вовлеченность. И помочь нам получить этот жизненно важный инструмент защиты от российского террора — ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы, — чтобы остановить российские баллистические ракеты и другие ракетные атаки России».

В письме говорится, что нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют уровню угрозы, с которой сталкивается Украина. Как пишет Kyiv Independent, украинские власти опасаются, что имеющиеся перехватчики Patriot и другие западные системы не выдержат массированных воздушных атак.

В середине апреля в интервью германскому телеканалу ZDF Зеленский назвал ситуацию с дефицитом зенитных ракетных комплексов «настолько плачевной, что хуже уже быть не может». Вскоре он поручил командующему ВВС Украины связаться с партнерами, которые обещали предоставить боеприпасы для систем ПВО.

Позавчера, 25 мая, российский МИД анонсировал «последовательные» и «системные» удары по предприятиям ВПК и «центрам принятия решений» в Киеве. Поводом Москва назвала удар по общежитию колледжа в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек. Российское ведомство также призвало иностранцев покинуть украинскую столицу.

Ранее РФ уже нанесла массированный удар по Киеву и области с применением ракет и беспилотников, в том числе баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По данным украинских властей, только в Киеве пострадали не менее 91 человека, еще двое погибли.

