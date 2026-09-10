WSJ: Иран возобновил производство баллистических ракет несмотря на удары США и Израиля

Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные ранее компоненты и подземные производственные площадки, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и на Ближнем Востоке. Это, как отмечается, ставит под сомнение то, что Вашингтон и Иерусалим называли одним из главных достижений войны, начавшейся 28 февраля.

По данным собеседников издания, несмотря на масштабные удары по ракетным объектам и промышленной инфраструктуре в начале войны, Тегеран занят сборкой как жидкотопливных ракет, которые заправляют непосредственно перед пуском, так и твердотопливных, готовых к применению в любой момент. Разведка фиксирует активность на нескольких подземных площадках, включая комплекс Ходжир на юго-востоке страны. Иран также пытается построить новые подземные сборочные цеха, чтобы избежать повторных ударов. Пока речь идёт о сборке из имеющихся компонентов в куда меньших объёмах, чем до войны: США и Израиль вывели из строя часть заводов, а морская блокада осложнила ввоз деталей и сырья для твёрдого топлива.

Старший аналитик американского Missile Defense Advocacy Alliance Тал Инбар пояснил разницу между разрушением объектов и уничтожением программы. Он сказал:

«Когда нет бомбёжек объектов, можно восстанавливать поврежденную инфраструктуру и закупать новые компоненты в других странах. Нужно быть крайне наивным, чтобы считать, что Иран не восстанавливает свои ракетно-производственные мощности».

Представитель Белого дома не стал напрямую отвечать изданию, возобновил ли Тегеран выпуск баллистических ракет, заявив лишь, что ядерные объекты Ирана «уничтожены», а его вооружённые силы серьёзно ослаблены. Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США «уничтожили до 90% дронового, ракетного и военно-морского промышленного потенциала Ирана» и «существенно ослабили» его способность запускать ракеты и беспилотники.

Один из американских чиновников допустил, что Иран, вероятно, вышел на низкий уровень производства после предварительной договорённости с Трампом в середине июня об открытии Ормузского пролива и начале переговоров о сворачивании войны: у Тегерана, по его оценке, было достаточно компонентов для сборки как минимум пары сотен ракет. Бывший аналитик ЦРУ, а ныне исследователь King's College London Джим Лэмсон отметил, что перед войной Иран накопил боеголовки, корпуса и системы наведения, и оценил потенциал в «сотни, а возможно и тысячи» новых ракет. Инбар, в свою очередь, считает, что в арсенале Ирана по-прежнему числятся тысячи баллистических ракет. Часть из них, включая мобильную и сравнительно дешёвую Kheibar Shekan, страна продолжает применять — в среду Иран выпустил по авиабазе США в Иордании залп ракет с кассетными боеголовками, которые ранее массово использовались против Израиля.

Ещё в апреле глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что ракетная программа Ирана «функционально уничтожена» и у страны нет возможностей производить новые ракеты. Он сказал:

«Вы откапываете оставшиеся пусковые установки и ракеты без возможности их заменить. У вас нет оборонной промышленности, нет способности восполнять ни наступательный, ни оборонительный потенциал».

Ранее, в феврале, еще до начала войны, спутниковые снимки, на которые ссылалось агентство Reuters, уже фиксировали активное восстановление после и укрепление после атак в 2025 году иранских ядерных и ракетных объектов — от тоннелей в Натанзе и Исфахане до ракетных баз в Ширазе и под Кумом.