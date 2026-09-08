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Минфин США ввёл санкции против более чем двух десятков иранских авиакомпаний и поставщиков их услуг

The Insider
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Министерство финансов США ввело санкции против более чем двух десятков иранских авиакомпаний и их поставщиков услуг. Новые ограничения — часть операции «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast), в рамках которой Вашингтон пытается полностью отрезать Тегеран от мировой экономики и вынудить его пойти на сделку по прекращению войны, которую США вместе с Израилем начали против Ирана в конце февраля, отмечает The Washington Post.

Новый пакет санкций дополняет меры, действующие против иранского правительства уже несколько лет, — они направлены на то, чтобы перекрыть все оставшиеся каналы поддержки иранской экономики, властей и ядерной программы. Минфин обвинил коммерческие авиакомпании Ирана в участии в «дестабилизирующей» деятельности, включая перевозку оружия и военных. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил:

«Пусть это станет предупреждением всем, кто ведёт дела с оставшимися авиакомпаниями Ирана — а санкции сегодня введены против них всех: вы рискуете быть отрезанными от мировой финансовой системы».

Помимо иранских перевозчиков, под блокировку попали активы компаний из Турции, Казахстана, Малайзии и ОАЭ — по данным Минфина, они поставляли товары или услуги авиакомпании Mahan Air, которая находится под санкциями США с 2019 года.

На выходных американские военные нанесли удары по трём иранским нефтяным танкерам, включая один — у острова Харк, главного нефтяного терминала страны, — после того как Иран выпустил ракеты по двум военным кораблям ВМС США. Иран, в свою очередь, объявил, что будет останавливать суда, проходящие через регион без его разрешения. Судоходство через Ормузский пролив за выходные упало до минимума с мая, а цена нефти марки Brent во вторник утром приблизилась к $100 за баррель — впервые с июля.

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Публикация:«Минфин США ввёл санкции против более чем двух десятков иранских авиакомпаний и поставщиков их услуг»

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