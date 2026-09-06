США впервые сообщили о потоплении иранского нефтяного танкера в Оманском заливе

О нападениях на несколько торговых судов в северной части Персидского залива и Оманском заливе также сообщило британское управление морских торговых операций UKMTO. По его данным, суда подверглись огню и были выведены из строя в ходе военной активности. UKMTO отмечало, что на тот момент не располагало подтвержденными данными о пострадавших или экологическом ущербе.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил:

«Пусть послание Корпусу стражей исламской революции будет ясным: если вы обстреляете два наших корабля, мы нанесем еще больший экономический ущерб — уничтожим три ваших. Мы без колебаний будем защищать американские силы и, если потребуется, уничтожим ограниченный и уязвимый нефтяной флот Ирана».

На опубликованном CENTCOM видео удара по Kylo видно, что боеприпасы поражают центральную часть нефтяного танкера, где располагаются грузовые танки. При этом американское командование утверждает, что в момент атаки судно шло без груза. Из отчета Starboard Maritime Intelligence, изученного The Insider, следует, что Kylo — танкер для сырой нефти дедвейтом около 160,6 тысячи тонн, построенный в 2001 году. Танкер находится под санкциями США, а сервис отмечает ложный флаг Коморских островов и отсутствие известного страховщика. Последний AIS-сигнал Starboard зафиксировал 5 сентября в Оманском заливе.

США начали морскую блокаду иранских портов 13 апреля. До потопления Kylo американские военные неоднократно атаковали нефтяные танкеры, но сообщали только об их выводе из строя:

6 мая американский F/A-18 повредил руль пустого иранского танкера Hasna огнем из 20-мм пушки.

американский F/A-18 повредил руль пустого иранского танкера Hasna огнем из 20-мм пушки. 8 мая F/A-18 атаковал высокоточными боеприпасами дымовые трубы пустых танкеров Sea Star III и Sevda.

F/A-18 атаковал высокоточными боеприпасами дымовые трубы пустых танкеров Sea Star III и Sevda. 2 июня американская авиация ударила ракетой Hellfire по машинному отделению пустого танкера Lexie под флагом Ботсваны, который направлялся к острову Харк.

американская авиация ударила ракетой Hellfire по машинному отделению пустого танкера Lexie под флагом Ботсваны, который направлялся к острову Харк. 8 июня американские военные поразили инженерное и рулевое отделения танкера Marivex под флагом Палау.

американские военные поразили инженерное и рулевое отделения танкера Marivex под флагом Палау. 9 июня они ударили по машинному отделению танкера Settebello, также шедшего под флагом Палау.

они ударили по машинному отделению танкера Settebello, также шедшего под флагом Палау. 10 июня две ракеты Hellfire попали в машинное отделение танкера Jalveer под флагом Гвинеи-Бисау, который, по версии CENTCOM, вывозил иранскую нефть.

две ракеты Hellfire попали в машинное отделение танкера Jalveer под флагом Гвинеи-Бисау, который, по версии CENTCOM, вывозил иранскую нефть. 15 июля, после возобновления блокады, американская авиация выпустила ракеты Hellfire по дымовой трубе пустого танкера Belma под флагом Кюрасао, направлявшегося к острову Харк.

Во всех этих случаях CENTCOM заявляло, что суда были выведены из строя. В случае Kylo командование сначала сообщило о его полном уничтожении, а 6 сентября впервые прямо заявило, что атакованный танкер затонул.