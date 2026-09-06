США впервые сообщили о потоплении иранского нефтяного танкера в Оманском заливе

Американские военные потопили нефтяной танкер Kylo (IMO: 9189146), также известный как Noxen, в Оманском заливе. Об этом 6 сентября сообщило Центральное командование США (CENTCOM), опубликовав видео затопления судна. В найденных The Insider предыдущих сообщениях CENTCOM об атаках на нефтяные танкеры американское командование заявляло об их «выводе из строя», но не о потоплении.
Kylo был одним из трех танкеров, которые американские силы атаковали 5 сентября после запуска Корпусом стражей исламской революции (КСИР) баллистических ракет в сторону американских авианосца и эсминца. По данным CENTCOM, корабли уклонились от атак, пострадавших среди американских военнослужащих не было. После этого США вывели из строя танкер Downy у острова Харк и Stark 1 неподалеку от Джаска, а Kylo «полностью уничтожили» в Оманском заливе. Перед ударом его экипажу приказали покинуть судно. По данным CENTCOM, все три танкера входили в многомиллиардную сеть, за счет которой КСИР финансирует свою деятельность и подконтрольные ему группировки.
О нападениях на несколько торговых судов в северной части Персидского залива и Оманском заливе также сообщило британское управление морских торговых операций UKMTO. По его данным, суда подверглись огню и были выведены из строя в ходе военной активности. UKMTO отмечало, что на тот момент не располагало подтвержденными данными о пострадавших или экологическом ущербе.
Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил:
«Пусть послание Корпусу стражей исламской революции будет ясным: если вы обстреляете два наших корабля, мы нанесем еще больший экономический ущерб — уничтожим три ваших. Мы без колебаний будем защищать американские силы и, если потребуется, уничтожим ограниченный и уязвимый нефтяной флот Ирана».
На опубликованном CENTCOM видео удара по Kylo видно, что боеприпасы поражают центральную часть нефтяного танкера, где располагаются грузовые танки. При этом американское командование утверждает, что в момент атаки судно шло без груза. Из отчета Starboard Maritime Intelligence, изученного The Insider, следует, что Kylo — танкер для сырой нефти дедвейтом около 160,6 тысячи тонн, построенный в 2001 году. Танкер находится под санкциями США, а сервис отмечает ложный флаг Коморских островов и отсутствие известного страховщика. Последний AIS-сигнал Starboard зафиксировал 5 сентября в Оманском заливе.
США начали морскую блокаду иранских портов 13 апреля. До потопления Kylo американские военные неоднократно атаковали нефтяные танкеры, но сообщали только об их выводе из строя:
- 6 мая американский F/A-18 повредил руль пустого иранского танкера Hasna огнем из 20-мм пушки.
- 8 мая F/A-18 атаковал высокоточными боеприпасами дымовые трубы пустых танкеров Sea Star III и Sevda.
- 2 июня американская авиация ударила ракетой Hellfire по машинному отделению пустого танкера Lexie под флагом Ботсваны, который направлялся к острову Харк.
- 8 июня американские военные поразили инженерное и рулевое отделения танкера Marivex под флагом Палау.
- 9 июня они ударили по машинному отделению танкера Settebello, также шедшего под флагом Палау.
- 10 июня две ракеты Hellfire попали в машинное отделение танкера Jalveer под флагом Гвинеи-Бисау, который, по версии CENTCOM, вывозил иранскую нефть.
- 15 июля, после возобновления блокады, американская авиация выпустила ракеты Hellfire по дымовой трубе пустого танкера Belma под флагом Кюрасао, направлявшегося к острову Харк.
Во всех этих случаях CENTCOM заявляло, что суда были выведены из строя. В случае Kylo командование сначала сообщило о его полном уничтожении, а 6 сентября впервые прямо заявило, что атакованный танкер затонул.