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Иран приостановил 10-процентный сбор с фрахта для иностранных судов, перевозящих иранскую нефть

The Insider
Фото: Sadra Company / WANA (West Asia News Agency)

Фото: Sadra Company / WANA (West Asia News Agency)

Иран временно приостановил взимание 10-процентного сбора с фрахтовых ставок для иностранных судов, которые перевозят импортируемую или экспортируемую иранскую нефть, газ и нефтепродукты. Об этом со ссылкой на агентство Fars сообщает Reuters.

Решение приостановить сбор принял заместитель президента Ирана по юридическим вопросам: сбор не будет взиматься до тех пор, пока правительство не утвердит и не опубликует перечень товаров, на которые он распространяется.

По данным Fars, сбор увеличивал стоимость транспортировки нефти, газа и жидких нефтепродуктов. Его отмена, как ожидается, снизит транспортные расходы и подтолкнет иностранные флоты к перевозке грузов в Иран и из него.

В мае Bloomberg сообщал, что на фоне блокады портов Тегеран был вынужден сократить добычу нефти, чтобы не допустить переполнения хранилищ — под сокращение могло попасть до 30% месторождений страны. По оценке аналитиков Vortexa на тот момент, у Ирана остается доступ к плавучим хранилищам объемом от 65 млн до 75 млн баррелей.

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Публикация:«Иран приостановил 10-процентный сбор с фрахта для иностранных судов, перевозящих иранскую нефть»

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