Тегеран временно сокращает добычу нефти в стране из-за блокады своих портов американскими военными — она привела к тому, что уровень экспорта из страны резко снизился, а хранилища быстро заполняются. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам высокопоставленного иранского чиновника, с которым поговорило агентство, власти Ирана приняли решение сократить добычу, чтобы не превышать лимиты хранилищ. Это может затронуть до 30% нефтяных месторождений страны, однако собеседник Bloomberg заверил, что риски управляемы.

До блокады нефтяной сектор Ирана был достаточно устойчив, отмечает агентство: в марте добыча доходила до около 3,2 млн баррелей в день, а экспорт оставался на близком к довоенному уровне. Аналитики JPMorgan Chase и Kpler считают, что при текущем уровне добычи у Тегерана остался месяц до того, как они заполнятся окончательно.

В общей сложности, по данным аналитиков Vortexa, у Ирана есть доступ к плавучим хранилищам объемом от 65 до 75 млн баррелей. Часть из них — так называемые «плавучие хранилища», то есть танкеры иранского «теневого флота».

Известно также, что довоенное внутреннее потребление нефти в Иране составляло порядка 2 млн баррелей нефти в сутки. Исходя из этого месторождения должны будут работать примерно на половине своего потенциала, чтобы нефтехранилища не переполнились. Помимо экспорта морем у Ирана также есть возможность переправлять свою нефть по земле в соседние страны, но пропускная способность в этом случае значительно меньше: около 250-300 тысяч баррелей в сутки.

Давление со стороны Штатов сейчас отличается от других ограничительных мер: если раньше Иран даже в условиях санкций мог продавать нефть за рубеж, сейчас это стало сложнее. Нынешняя американская блокада, установленная Штатами 13 апреля, физически блокирует суда, которые заходят и выходят из иранских портов. В субботу, 2 мая, Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило, что с начала блокады американские военные перехватили почти 50 таких судов.