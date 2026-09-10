В следующем году Россия примет 5,5 млн китайских туристов — вице-премьер Чернышенко

Правительство России планирует создать условия для приема свыше 5,5 млн туристов из Китая. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе VII Российско-китайского форума предпринимателей малого и среднего бизнеса «Путь успеха», сообщают «Ведомости».

Зампредседателя правительства отметил, что реальный потенциал турпотока значительно превышает заявленную цифру. По его словам, в стране формируются качественные условия для гостей из КНР: развиваются туристические точки притяжения и создаются продукты с учетом запросов китайской аудитории. Стандартам приема китайских путешественников уже соответствуют более 80 российских объектов, в том числе аэропорты. Чернышенко также сообщил, что турпоток из Китая вырос в полтора раза и к концу года превысит 4,2 млн человек.

Более подробную статистику привел спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. По его данным, за первое полугодие число китайских туристов в России увеличилось на 20%, а российских туристов в Китае — на 54%. Титов также рассказал о переговорах насчет продления безвизового режима.

Он сказал:

«Несколько дней назад на встрече лидеров наших стран было сделано предложение сделать безвизовый режим уже бессрочно, после 2027 года. Мы очень заинтересованы в приезде китайских туристов в Россию».

17 августа посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявлял о необходимости ввести постоянный взаимный безвизовый режим между странами. Сейчас между Россией и КНР действует соглашение о взаимных безвизовых поездках, срок которого истекает в конце 2027 года.