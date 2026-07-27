Черногория полностью привела свою визовую политику в соответствие с ЕС. Безвиз для россиян и белорусов отменят с ноября — МИД страны

Министерство иностранных дел Черногории сообщило, что страна полностью привела свою визовую политику в соответствие с политикой Европейского союза. Правительство страны еще на прошлой неделе приняло закон, отменяющий безвизовый въезд для россиян и белорусов, — он был опубликован на официальном сайте в понедельник, 27 июля.

Проект постановления об отмене безвиза появился также на прошлой неделе. Он приводит визовую политику Черногории в соответствие с политикой Евросоюза: гражданам России, Беларуси, а также Китая, Саудовской Аравии и Турции теперь потребуется виза для въезда в страну.

В опубликованном на сайте правительства в понедельник документе говорится, что закон был принят еще 23 июля. Отдельное заседание при этом не проводили — хватило письменного согласия большинства членов правительства.

Запрет начнет действовать уже с 1 ноября. Сейчас россияне и белорусы могут въезжать в Черногорию по действующим соглашениям о взаимных поездках и оставаться там без визы до 30 дней.

В черногорском МИД назвали этот шаг свидетельством «приверженности евроинтеграции» и обещают, что сделают всё, чтобы процесс получения черногорской визы «оставался максимально простым и доступным». В пресс-релизе добавляют, что конечная цель у властей — перейти на выдачу электронных виз. Когда это произойдет, однако, неясно. До тех пор визы можно будет оформить через визовые центры VFS Global.

Профильные сообщества русскоязычных на Балканах в то же время отмечают, что въезд будет возможен не только по черногорским визам, но и, например, по действующим визам стран Шенгенского соглашения или ВНЖ/ПМЖ стран Евросоюза. Как будут действовать эти правила, впрочем, пока неясно. Власти страны нюансы еще не разъясняли.

В апреле 2026 года «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) выяснил, что гражданство Черногории есть у телеведущей Первого канала Екатерины Андреевой. Она получила его в 2011 году «за особые заслуги перед страной», что позволяет ей без визы ездить в страны Евросоюза. После этого премьер-министр Черногории Милойко Спайич инициировал проверку всех выданных почетных гражданств: власти намерены оценить реальный вклад их обладателей в развитие страны и выяснить, не выдавались ли такие паспорта в качестве личных услуг.