Черногория подготовила отмену безвизового въезда для россиян и белорусов с 1 ноября

Правительство Черногории опубликовало проект постановления, согласно которому граждане России и Беларуси смогут въезжать в страну без виз и находиться там до 30 дней только до 31 октября 2026 года. Из документа следует, что с 1 ноября нынешний безвизовый режим должен прекратить действие. Пока речь идет именно о проекте: когда правительство планирует его рассмотреть, не сообщается.

Проект исключает Россию и Беларусь из общего перечня стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд. Для них вводится отдельная временная норма, действующая до конца октября. Кроме того, после 31 октября правительство больше не сможет продлевать такие исключения отдельными решениями. Для сезонных безвизовых режимов аналогичный запрет начнет действовать уже с 1 октября.

Сейчас россияне и белорусы могут въезжать в Черногорию по действующим соглашениям о взаимных поездках и оставаться там без визы до 30 дней. Российские граждане нередко продлевают фактическое пребывание, ненадолго выезжая в соседнюю страну и возвращаясь еще на 30 дней.

Власти Черногории связывают введение виз с приведением законодательства в соответствие с правилами Евросоюза. Еврокомиссия указывала, что безвизовый режим Черногории с Россией, Беларусью и еще несколькими государствами не соответствует визовой политике ЕС, а полная гармонизация с ней является одним из условий завершения переговоров по главе о правосудии, свободе и безопасности в рамках процесса вступления страны в Евросоюз.

Ранее черногорское Министерство иностранных дел заявляло, что визы для россиян необходимы для продвижения страны к вступлению в ЕС. В июне власти также сообщили о подготовке нового визового информационного сервиса и системы электронных виз.

В апреле 2026 года «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), основанный Алексеем Навальным, выяснил, что гражданство Черногории есть у телеведущей Первого канала Екатерины Андреевой. Она получила его в 2011 году «за особые заслуги перед страной», что позволяет ей без визы ездить в страны Евросоюза. После этого премьер-министр Черногории Милойко Спайич инициировал проверку всех выданных почетных гражданств: власти намерены оценить реальный вклад их обладателей в развитие страны и выяснить, не выдавались ли такие паспорта в качестве личных услуг.