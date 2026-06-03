Черногория выслала 87 сербов — «неформальных охранников Вучича», прилетевших на чартерном рейсе к саммиту ЕС — Западные Балканы

Черногория не пустила в страну 87 граждан Сербии, прилетевших чартером из Белграда в аэропорт Тиват накануне саммита ЕС — Западные Балканы. Об этом сообщила черногорская полиция, передает Danas.

По данным полиции и Агентства национальной безопасности, сотрудники ведомств провели усиленные пограничные и режимные проверки в рамках подготовки к саммиту и выявили рейс Белград — Тиват, которым прибыла группа. По итогам проверок все 87 человек были возвращены в Сербию.

По данным черногорского издания Vijesti, часть прилетевших отказалась отвечать на вопросы полиции о цели визита. По информации издания, группа должна была стать неформальной охраной президента Сербии Александра Вучича на саммите. У задержанных изъяли транспарант «Сербия побеждает», устройство дистанционной связи и морскую радиостанцию.

Полиция заявила, что собранные оперативные данные «недвусмысленно указывают» на то, что присутствие этих людей на территории Черногории представляло бы угрозу внутренней безопасности. Среди задержанных — лица, причастные к «публичным мероприятиям высокого уровня риска», а некоторые из них ранее привлекались к ответственности за насильственные преступления и правонарушения. Помимо этого, полиция конфисковала два автобуса с сербскими номерами, предположительно предназначавшихся для перевозки группы из Белграда.

Самолет Air Serbia, которым прилетела группа, после нескольких часов задержки вылетел обратно в Белград в 15:53. Саммит ЕС — Западные Балканы проходит в Тивате 5 июня. В нем участвуют председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры. Для обеспечения безопасности мероприятия задействованы более 1 500 полицейских.

Черногория последовательно ужесточает политику безопасности по мере сближения с ЕС. В частности, в посольстве Черногории в Москве сообщали, что в сентябре 2026 года страна отменит безвизовый режим для россиян в рамках подготовки к членству в Евросоюзе. Позднее, однако, в парламенте страны заявили, что хотя такая инициатива рассматривается, точных дат введения визового режима с Россией пока нет.