Черногория выслала троих россиян с компьютерной техникой, среди них видеооператор. Его жена назвала его The Insider геймером «с попутчиками»

Полиция опубликовала фотографии найденной техники. На них видны как минимум три компьютерных системных блока, ноутбук, несколько круглых и прямоугольных устройств для беспроводной сети, а также множество кабелей, адаптеров, зарядных устройств и небольших электронных приборов. На части коротких кабелей закреплены цветные бирки с пометками.

На снимках также видны коробка с сетевым кабелем CAT6 Plenum, бухта красного кабеля, две коробки с мониторами, несколько бухт монтажной ленты, крепеж, штатив и кейсы для перевозки техники. Рядом с системными блоками лежит сумка Hollyland — производителя оборудования для беспроводной передачи видео и аудио.

Жена Андрея Ишкинина Инна в комментарии The Insider сказала, что техника принадлежит ее мужу. По ее словам, он ехал на день рождения знакомого и должен был привезти «провода для подключения интернета», а затем увезти их обратно:

«Крайне абсурдная ситуация произошла. Находимся в легком шоке. Муж поехал на день рождения к своим знакомым. Его знакомые попросили привезти ему провода для подключения интернета, которые у него были. А таможенная служба по какой-то причине решила, что мой муж нарушает закон, хотя этого не было. Все оборудование, которое он вез, является его собственностью. Он должен был его туда привезти, отпраздновать день рождения товарища и увезти обратно. А разыграли какое-то кино».

По поводу Соломатова и Корчагина Инна Ишкинина сказала только, что с мужем «были попутчики». В ответ на уточняющий вопрос о назначении системных блоков она объяснила, что на дне рождения собирались геймеры:

«День рождения геймера был. Собирались друзья, которые играют в разные игры. Для этого компьютеры и понадобились».

При этом Ишкинина не смогла назвать конкретные игры и отказалась назвать или предоставить контакт именинника.

О происшествии проинформирована генеральная прокуратура в городе Плевля. Управление полиции в сотрудничестве с Агентством национальной безопасности, как сообщается, предпринимает скоординированные действия для выяснения обстоятельств, связанных с целью пребывания троих россиян и причин использования обнаруженного у них оборудования на территории Черногории.