Черногория выслала троих россиян с компьютерной техникой, среди них видеооператор. Его жена назвала его The Insider геймером «с попутчиками»

Управление полиции Черногории сообщило, что аннулировало право на пребывание в стране троим гражданам России после проверки, во время которой у них нашли «большое количество дорогостоящего сложного цифрового и компьютерного оборудования». По версии полиции, россияне не представили документы на технику и не смогли ясно объяснить ее происхождение и назначение. После вручения решений они покинули Черногорию.
В сообщении полиции указаны только инициалы и возраст россиян: А. С. 38 лет, И. К. 26 лет и А. И. 38 лет. Сербское издание Telegraf назвало их Александром Соломатовым, Иваном Корчагиным и Андреем Ишкининым. The Insider установил, что Ишкинин работал видеооператором и сотрудничал со «Шкулев Медиа».
Полиция опубликовала фотографии найденной техники. На них видны как минимум три компьютерных системных блока, ноутбук, несколько круглых и прямоугольных устройств для беспроводной сети, а также множество кабелей, адаптеров, зарядных устройств и небольших электронных приборов. На части коротких кабелей закреплены цветные бирки с пометками.
На снимках также видны коробка с сетевым кабелем CAT6 Plenum, бухта красного кабеля, две коробки с мониторами, несколько бухт монтажной ленты, крепеж, штатив и кейсы для перевозки техники. Рядом с системными блоками лежит сумка Hollyland — производителя оборудования для беспроводной передачи видео и аудио.
Жена Андрея Ишкинина Инна в комментарии The Insider сказала, что техника принадлежит ее мужу. По ее словам, он ехал на день рождения знакомого и должен был привезти «провода для подключения интернета», а затем увезти их обратно:
«Крайне абсурдная ситуация произошла. Находимся в легком шоке. Муж поехал на день рождения к своим знакомым. Его знакомые попросили привезти ему провода для подключения интернета, которые у него были. А таможенная служба по какой-то причине решила, что мой муж нарушает закон, хотя этого не было. Все оборудование, которое он вез, является его собственностью. Он должен был его туда привезти, отпраздновать день рождения товарища и увезти обратно. А разыграли какое-то кино».
По поводу Соломатова и Корчагина Инна Ишкинина сказала только, что с мужем «были попутчики». В ответ на уточняющий вопрос о назначении системных блоков она объяснила, что на дне рождения собирались геймеры:
«День рождения геймера был. Собирались друзья, которые играют в разные игры. Для этого компьютеры и понадобились».
При этом Ишкинина не смогла назвать конкретные игры и отказалась назвать или предоставить контакт именинника.
О происшествии проинформирована генеральная прокуратура в городе Плевля. Управление полиции в сотрудничестве с Агентством национальной безопасности, как сообщается, предпринимает скоординированные действия для выяснения обстоятельств, связанных с целью пребывания троих россиян и причин использования обнаруженного у них оборудования на территории Черногории.