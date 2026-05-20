Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца 2027 года

Москва и Пекин продлят действие безвизового режима для граждан своих стран. Безвиз с Китаем будет действовать до 31 декабря 2027 года. Об этом пишут госагентства РИА «Новости» и ТАСС.

О том, что МИД КНР поддержал решение о продлении безвизового режима для российских граждан, заявил на брифинге в среду официальный представитель ведомства Го Цзякунь.

Безвизовый режим между двумя странами был впервые введен в сентябре 2025 года. Изначально его ввели власти Китая для российских граждан, а затем — в ответ — и Москва для туристов из Китая. На этом фоне в последнем квартале 2025 года российские туристы совершили рекордное количество поездок в Китай.

Мера была рассчитана на год — безвизовый режим должен был действовать до 14 сентября 2026 года. Без визы в Китае можно находиться до 30 дней.

Сейчас в Китае с официальным визитом находится Владимир Путин. Во время беседы с Си Цзиньпином 20 мая он также поднимал эту тему: введение безвизового режима он назвал «дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов».