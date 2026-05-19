Reuters: Китай тайно обучал российских военных, которые теперь воюют в Украине

Китай тайно обучил около 200 российских военных на своей территории в конце 2025 года, часть из них уже уехала воевать в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три европейские разведывательные службы и документы, с которыми ознакомилось агентство.

Подготовка была закреплена в российско-китайском соглашении, подписанном в Пекине 2 июля 2025 года старшими офицерами обеих стран. Документ предусматривал обучение российских военных на объектах в Пекине и Нанкине, а также подготовку сотен китайских военнослужащих на базах в России. Соглашение прямо запрещало какое-либо медиаосвещение визитов и обязывало стороны не информировать третьих лиц.

Акцент в программе делался на применении беспилотников, радиоэлектронной борьбе, армейской авиации и действиях мотопехоты. Из внутренних российских военных отчетов, с которыми ознакомилось агентство, следует, что занятия проходили в Шицзячжуане, Чжэнчжоу, Ибине и Нанкине. Курсы охватывали стрельбу из 82-миллиметровых минометов с корректировкой с помощью БПЛА, работу с РЭБ и сетями для захвата дронов, а также подготовку на авиационных тренажерах и управление FPV-дронами.

Одна из разведывательных служб подтвердила Reuters личности нескольких российских военных, прошедших обучение в Китае и впоследствии принявших непосредственное участие в боевых операциях с применением БПЛА в оккупированных Крыму и Запорожской области. Звания этих лиц варьировались от младшего сержанта до подполковника. По оценке той же службы, высока вероятность, что многие из подготовленных военных отправились на войну.

МИД Китая заявил агентству:

«Китай неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому кризису, она последовательная, и это очевидно всему международному сообществу. Соответствующим сторонам не следует намеренно нагнетать конфронтацию или заниматься перекладыванием вины».

Ранее The Insider совместно с Nordsint установил, что китайская компания Harxon поставляла России навигационные антенны для дронов «Герань», маскируя их под детали для зерноуборочных комбайнов.