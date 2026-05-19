Bloomberg: Кремль надеется использовать войну в Иране для переговоров с Китаем по газу

The Insider
Владимир Путин едет в Пекин с надеждой ускорить работу над строительством газопровода «Сила Сибири — 2». Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в Кремле рассчитывают воспользоваться войной вокруг Ирана и проблемами с поставками через Ормузский пролив, чтобы убедить Китай. Китайские чиновники якобы ранее проявили интерес к ускорению переговоров, хотя существенного прогресса пока нет.

По данным агентства, Москва надеется, что нестабильность на Ближнем Востоке заставит Пекин серьезнее задуматься об альтернативных поставках газа и сделать шаг навстречу России — прежде всего по вопросу цены. Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что тема газопровода будет одной из центральных на переговорах с Си Цзиньпином. По его словам, лидеры обсудят проект «очень подробно».

«Сила Сибири — 2» должна соединить российские газовые месторождения с Китаем через Монголию. Для Кремля проект стал особенно важен после потери большей части европейского газового рынка из-за войны против Украины и санкций. Bloomberg пишет, что «Газпром» уже предложил «очень конкурентные» условия, однако Пекин пока не спешит подписывать соглашение. Ожидается, что Китай будет закупать российский газ по цене примерно на треть ниже той, что ранее платили европейские страны. Окончательное решение фактически остается за Си Цзиньпином.

Агентство отмечает, что Россия сейчас все сильнее зависит от Китая — как в торговле, так и в поставках технологий и энергоресурсов. Несмотря на это, Пекин старается не ассоциироваться слишком тесно с войной России против Украины, одновременно сохраняя стратегическое партнерство с Москвой.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоятся в среду. В российскую делегацию вошли пять вице-премьеров, восемь министров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также руководители госкорпораций и крупных компаний.

«Газпром» подписал с Китаем меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в сентябре 2025 года. Проект позволит поставлять из России в Китай по 50 млрд кубических метров газа в год. Планируется, что в рамках новой договоренности поставки будут осуществляться в течение тридцати лет. Кроме того, как рассказал Миллер, стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу «Сила Сибири» с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год. Объемы поставок газа по проекту «Дальневосточный маршрут» будут увеличены на 2 млрд в год с нынешних 10 млрд.

Сроки запуска до сих пор неизвестны. ТАСС, в частности, со ссылкой на предположения эксперта писал, что газопровод, возможно, заработает в 2033–2035 годах.

