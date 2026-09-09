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Россия и Вьетнам усилят военное сотрудничество и обмен данными о «недружественных» странах. Путин пообещал безвиз для «вьетнамских друзей»

The Insider
Фото: Администрация президента России

Фото: Администрация президента России

Россия и Вьетнам договорились углублять сотрудничество в обороне, безопасности и военных технологиях, а также обмениваться информацией о деятельности «недружественных стран и их специальных служб». Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама в Москве. Одновременно Путин объявил, что Россия в ближайшее время введет безвизовый режим для граждан Вьетнама.

Оборону и безопасность Москва и Ханой назвали «стратегической опорой» отношений. Стороны договорились «укреплять сотрудничество между видами и родами войск», взаимодействовать в области морской безопасности, подготовки военных кадров, науки и техники, а также «военных технологий на новых направлениях». То Лам после переговоров заявил, что Россия и Вьетнам намерены «углублять сотрудничество в области обороны, безопасности и военно-технического сотрудничества как стратегическую опору двусторонних отношений».

Отдельный пункт совместного заявления посвящен взаимодействию в сфере информационной безопасности. Россия и Вьетнам договорились усилить обмен информацией и опытом «в области противодействия замыслам и деятельности недружественных стран и их специальных служб», которые, по формулировке документа, направлены на вмешательство во внутренние дела и воздействие на государственные, политические и законодательные институты. Стороны также заявили о готовности расширять сотрудничество «в области предупреждения преступности и борьбы с ней во всех ее формах и проявлениях» и продолжить взаимодействие правоохранительных органов.

Кроме того, Москва и Ханой намерены расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере. В совместном заявлении энергетика, добыча нефти и газа названы «стратегически прорывными направлениями». Стороны договорились ускорить работу над возможными поставками российской нефти и СПГ во Вьетнам и созданием там инфраструктуры для приема, переработки и хранения углеводородов.

Путин сообщил, что российская сторона также предложила создать во Вьетнаме стратегические резервы топлива. «Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства», — заявил он. В рамках визита стороны подписали соглашения по нефтегазовым проектам на вьетнамском шельфе и рамочное соглашение между «Зарубежнефтью» и PetroVietnam по созданию стратегического нефтяного резерва во Вьетнаме.

Еще одним направлением сотрудничества остается атомная энергетика. В марте 2026 года Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о строительстве во Вьетнаме АЭС российского дизайна. Путин назвал проект «по-настоящему флагманским». Стороны также намерены построить во Вьетнаме Центр ядерной науки и технологий.

На фоне расширения политического и силового сотрудничества Путин анонсировал отмену виз для граждан Вьетнама. «Со своей стороны работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей», — сказал он. Россиянам виза для краткосрочных поездок во Вьетнам уже не требуется. По словам Путина, в 2025 году Вьетнам посетили почти 700 тысяч россиян, а за первое полугодие 2026 года — более 800 тысяч.

Отношения России и Вьетнама имеют статус всеобъемлющего стратегического партнерства с 2012 года. В итоговом заявлении Москва и Ханой назвали их развитие «долгосрочным стратегическим выбором и внешнеполитическим приоритетом». То Лам во время встречи с Путиным назвал его «большим другом и близким братом вьетнамского народа», а также заявил, что Вьетнам не изменил отношения с Россией, несмотря на критику со стороны других стран. В совместном заявлении также говорится, что Россия «высоко оценивает» позицию Вьетнама по войне в Украине.

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Публикация:«Россия и Вьетнам усилят военное сотрудничество и обмен данными о «недружественных» странах. Путин пообещал безвиз для «вьетнамских друзей»»

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