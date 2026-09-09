ФСБ возбудила дело о госизмене против Руслана Сидики, осужденного на 29 лет за атаку на военный аэродром и подрыв железной дороги

Рязанская ФСБ возбудила новое уголовное дело против гражданина России и Италии Руслана Сидики, которого в мае 2025 года приговорили к 29 годам лишения свободы за атаку на военный аэродром Дягилево под Рязанью, подрыв железнодорожных путей и подготовку еще одной диверсии. Как сообщают «Огни свободы», теперь Сидики обвиняют в государственной измене. По информации The Insider, ему вменяют передачу сведений Главному управлению разведки Минобороны Украины, совершение диверсий в интересах ГУР, а также переводы средств через Binance на нужды ВСУ.

При этом предполагаемое сотрудничество Сидики с ГУР уже фигурировало в приговоре 2025 года: суд тогда исходил из того, что атаки он совершал по заданию украинской военной разведки. Таким образом, часть обстоятельств, которые теперь ФСБ квалифицирует как государственную измену, уже использовалась при вынесении ему 29-летнего срока.

В июле 2023 года Сидики организовал атаку беспилотников на военный аэродром Дягилево, а в ноябре того же года подорвал железнодорожные пути в Рязанской области, из-за чего с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Его также признали виновным в подготовке еще одной акции на железной дороге, причастность к которой Сидики отрицал. В мае 2025 года суд приговорил его к 29 годам лишения свободы: первые 9 лет он должен провести в тюрьме, остальные 20 — в колонии строгого режима. 1 июля 2026 года Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений.

После вступления приговора в силу Сидики должны были этапировать в тюрьму. Сейчас он находится в СИЗО-1 Рязани, куда его в августе перевели из СИЗО-2 Ряжска перед этапом. Однако из-за нового уголовного дела отправка в тюрьму, как сообщают «Огни свободы», откладывается. Статья о государственной измене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сидики — гражданин России и Италии. Во время прений и оглашения приговора в мае 2025 года в суде присутствовал помощник итальянского консула в России Франко Фаусто Саламена. Защита также добивалась допуска к Сидики представителей итальянского консульства.

После задержания в ноябре 2023 года Сидики заявил, что силовики пытали его, добиваясь признательных показаний. По его словам, его избивали, пытали электрическим током при помощи полевого телефона и электрошокера, подвешивали за скованные наручниками руки и угрожали сексуализированным насилием. При помещении в ИВС и СИЗО у Сидики зафиксировали многочисленные раны, ссадины, гематомы и ушибы. Следственный комитет несколько раз отказывался возбуждать дело о пытках. Эти решения затем отменяли прокуратура и руководство регионального СК. В апреле 2026 года по заявлениям Сидики продолжалась дополнительная проверка.

Расследования пыток добивался адвокат Сидики Игорь Поповский. Он получил медицинские документы о повреждениях своего подзащитного, обжаловал отказы СК и также настаивал, что Сидики должен считаться военнопленным, поскольку, согласно самой версии обвинения, действовал в интересах украинской военной разведки. В мае 2026 года Поповского задержали по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Сам Сидики признавал, что совершил атаку на аэродром и подрыв железной дороги, но спорил с квалификацией этих действий как терактов. Он утверждал, что целями были военные самолеты и железнодорожная инфраструктура, использовавшаяся для военной логистики, а не запугивание населения. Сидики также рассказывал, что контактировал с представителями украинской разведки, однако настаивал, что конкретные цели и способы атак выбирал самостоятельно.