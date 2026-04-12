СК проводит новую проверку по факту пыток анархиста Руслана Сидики

Руководитель СУ СК по Рязанской области генерал-лейтенант Олег Васильев дважды отменял решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пыток анархиста Руслана Сидики, сейчас проводится дополнительная проверка. Об этом стало известно из ответа прокуратуры на жалобу адвоката, рассказали The Insider в группе поддержки Сидики. Ранее The Insider выяснил, что следователь, дважды отказавшая в возбуждении уголовного дела, оказалась дочерью бывшего начальника полиции Рязанской области, а отказы, несмотря на «дополнительную проверку», совпадали дословно.

Согласно ответу прокуратуры, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 октября 2025 года было отменено 30 декабря. После этого 12 февраля 2026 года следствие вынесло новое — аналогичное — решение, которое также отменили 23 марта.

В настоящее время, как следует из ответа прокуратуры, по материалу проводится дополнительная процессуальная проверка.

По данным группы поддержки Сидики, в ходе последней проверки к нему впервые приехал сотрудник следственного комитета для опроса. В частности, он интересовался, представлялись ли сотрудники, которые пытали Сидики. При этом других существенных вопросов, по информации группы поддержки, задано не было. В рамках предыдущих проверок Сидики не опрашивали.

Ранее The Insider установил, что отказы в возбуждении дела от 16 декабря 2024 года и 29 октября 2025 года выносила следователь рязанского управления СК Светлана Сурина. Она является дочерью бывшего заместителя начальника УМВД по Рязанской области Владимира Сурина. Анализ показал, что тексты этих постановлений были полностью идентичны, несмотря на требование прокуратуры провести дополнительную проверку.

Опубликованное The Insider постановление об отказе в возбуждении дела мотивировалось тем, что показания Сидики, изобличающие его по уголовному делу, были даны добровольно и без давления со стороны силовиков. При этом в документе признавалось, что при освидетельствовании в СИЗО у него зафиксировали многочисленные раны, ссадины и гематомы, однако следствие заявило, что отсутствие детальных описаний повреждений не позволяет установить механизм и время их получения. Также указывалось, что травмы не повлекли за собой вреда здоровью.

Руслана Сидики пытали после задержания в ноябре 2023 года в Рязани. По его словам, в отделе полиции его избивали, применяли электрический ток и угрожали сексуализированным насилием, добиваясь признательных показаний. Следы травм были зафиксированы в медицинских документах при помещении в ИВС и СИЗО.

В мае 2025 года суд приговорил Сидики к 29 годам лишения свободы по делу о подрыве железнодорожных путей и атаке дронами на военный аэродром. Сам он утверждал, что его действия были направлены против военной инфраструктуры и не предполагали жертв, однако суд квалифицировал их как террористические акты.