Адвоката Руслана Сидики и других политзаключенных задержали по уголовному делу. Это не первая попытка силовиков посадить его в тюрьму

Адвоката Игоря Поповского, защищавшего анархиста Руслана Сидики и добивавшегося расследования его заявлений о пытках, задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал «112». По его данным, Поповского подозревают в том, что он получил 6 млн рублей от подзащитной, пообещав повлиять на суд и прокуратуру для прекращения уголовного дела.

Задержание произошло спустя несколько дней после того, как дело Руслана Сидики поступило в Апелляционный военный суд. Материалы были переданы в апелляцию 18 мая, а сам Поповский еще 19 мая выходил на связь, сообщила The Insider группа поддержки Сидики. Защита добивается переквалификации обвинения с «теракта» на диверсию, прекращения части эпизодов, а также признания Сидики военнопленным. Поповский также добивался допуска к Сидики представителей итальянского консульства. В ноябре 2024 года адвокат сообщал, что консул Италии направил запрос на посещение Сидики в СИЗО, однако ответа от следствия тогда не получил.

Telegram-канал «112» утверждает, что Поповский признал вину. Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте.

Игорь Поповский был одним из немногих адвокатов в России, публично добивавшихся для обвиняемого по делу о диверсии статуса военнопленного на основании Женевской конвенции. В сентябре 2024 года он подал соответствующее ходатайство следствию, указав, что, согласно версии обвинения, Сидики действовал в интересах украинского ГУР, а значит, подпадает под статус комбатанта. Поповский также добился получения медицинских документов, подтверждающих пытки Сидики после задержания, и добивался их расследования.

Руслан Сидики — анархист из Рязани, гражданин России и Италии. В мае 2025 года его приговорили к 29 годам лишения свободы по делу о подрыве железнодорожных путей и атаке дронами на военный аэродром Дягилево. Это один из самых суровых сроков по политически мотивированным делам с начала полномасштабной войны. Суд квалифицировал действия Сидики как террористические акты, хотя сам он утверждал, что его целью была исключительно военная инфраструктура и он сознательно избегал жертв среди гражданских.

Поповский также защищал других фигурантов политических дел. Он представлял интересы антифашиста Юрия Михеева — одного из обвиняемых по делу о подготовке диверсии в воинской части в Подмосковье. Михеева приговорили к 7 годам колонии — минимальному сроку среди троих фигурантов дела, двое других получили 19 и 20 лет лишения свободы.

Среди подзащитных Поповского был и националист Владимир Домнин, осужденный по делу о связях с «Правым сектором». По этому делу Домнина оправдали по статье о прохождении террористического обучения, предусматривавшей до 20 лет лишения свободы. Кроме того, Поповский участвовал в защите Ивана Асташина — фигуранта одного из первых сфабрикованных дел о «терроризме», которому Верховный суд в порядке надзора снизил срок с 12,5 до 9 лет и 9 месяцев.

В 2012 году Поповский также представлял интересы фигуранта «Болотного дела» Олега Архипенкова. Тогда адвокат заявлял, что после исчезновения на несколько дней его подзащитный оказался в психиатрической клинике, где ему вводили неизвестные препараты.



Поповский уже заявлял о давлении со стороны силовиков. В июле 2013 года он обратился в Совет Адвокатской палаты Москвы и сообщил, что сотрудники СИЗО-2 «Бутырка» пытались склонить его к «сотрудничеству» и узнать содержание бесед с подзащитным Николаем Королевым. После отказа, по словам Поповского, у него перед свиданием с Королевым изъяли часть адвокатских документов, а после встречи достали из этих бумаг сверток с серо-белым порошком — как утверждал следователь, это был тротил. Поповский называл это провокацией. Тогда уголовное дело против адвоката не возбудили, однако следователь допросил его как свидетеля по делу Королева и отвел от защиты последнего.