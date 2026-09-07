Два истребителя Су-35С столкнулись в небе над Курской областью, один пилот погиб

Вечером 7 сентября над Курской областью столкнулись два российских многоцелевых истребителя Су-35С. Первым об этом написал Telegram-канал Fighterbomber. По его данным, причины происшествия пока выясняются. Информацию подтвердил «военкор» Юрий Котенок, добавив, что детали случившегося неизвестны.

Канал «Воевода Вещает» офицера ВКС Алексея Земцова сообщил, что один из лётчиков погиб, а второго удалось эвакуировать. Курское издание «Пепел. Курск» также пишет о гибели одного пилота — по его данным, второй сумел катапультироваться, но получил ранения. При этом «Воевода Вещает» косвенно возложил ответственность на Украину, написав, что украинцы «ответят за это». Никаких доказательств причастности к инциденту Украины канал не привёл.

Минобороны России на момент публикации инцидент не комментировало. Украинская сторона о своей причастности к столкновению официально не заявляла.

Су-35С — истребитель поколения 4++, одна из самых мощных машин в российской авиации после Су-57. Самолёт оснащён РЛС «Ирбис» и может нести ракеты «воздух-воздух» Р-37М с дальностью до 300 км.

В июле Воздушные силы ВСУ сообщили, что сбили Су-35 на восточном направлении. Потерю тогда признали и российские Z-каналы, в том числе Fighterbomber и «Воевода Вещает», — последний назвал произошедшее «работой из засады» и утверждал, что цель для украинских самолётов подсвечивал с земли комплекс Patriot. Пилот тогда выжил.