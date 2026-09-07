За бронежилеты для мобилизованных без защиты от осколков поставщиков приговорили к 7 и 10 годам. Изделия собирали в гаражах

Мещанский суд Москвы приговорил финансового директора ГК «Пикет» Викторию Антонову к 10 годам колонии общего режима, а начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко — к 7 годам. Их признали виновными по делу о поставке российской армии некачественных бронежилетов, которые, как установило следствие, не обеспечивали предусмотренную контрактом защиту от осколков.

Антоновой также назначили штраф в 1 млн рублей, Кальченко — в 900 тысяч рублей. Суд постановил солидарно взыскать с них и с гендиректора «Пикета» Андрея Есипова 2,399 млрд рублей в пользу Минобороны в счет возмещения ущерба и сохранил арест на сумки Chanel Антоновой, а также на земельные участки и BMW Кальченко, сообщает ТАСС.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину ГК «Пикет» занималась преимущественно строительством. В ноябре 2022 года компания получила контракт Минобороны на поставку бронежилетов и касок для мобилизованных. Как писал «Коммерсантъ», закупить необходимое количество готовых бронежилетов в Китае компании не удалось, после чего руководство организовало собственное производство. Для этого использовали, в частности, тактические разгрузки с рынка «Садовод» и бронеплиты без сертификатов, а сборку организовали в офисах и гаражах.

По версии следствия, военные принимали изделия без испытаний, полагаясь на сопроводительные сертификаты, выданные от имени фиктивных организаций. Бронеплиты могли обеспечивать защиту от пуль, однако в бронежилетах не было предусмотренного контрактом кевларового противоосколочного слоя, а также элементов, смягчающих удар. В ноябре 2025 года суд приговорил гендиректора «Пикета» Андрея Есипова к 9 годам колонии. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В материалах дела встречаются разные данные о количестве некачественных бронежилетов. ТАСС в сообщении о нынешнем приговоре пишет о поставке 20 тысяч изделий. «Коммерсантъ» сообщал о контракте на 30 тысяч бронежилетов и на столько же касок. В более раннем подробном материале издание также писало, что следствие сочло не соответствующими условиям контракта все 30 тысяч собранных бронежилетов.