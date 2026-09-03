Главу «Эфко», миллиардера Валерия Кустова обвинили в хищениях при поставках дронов для российской армии — «Коммерсантъ»

Главу и основного акционера группы компаний (ГК) «Эфко», миллиардера Валерия Кустова обвинили в хищениях при поставках беспилотников для российской армии. Как пишет «Коммерсантъ», подробности дела были обнародованы на заседании Мещанского суда Москвы 2 сентября.

По делу о растрате и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК) в конце июля были арестованы, помимо Кустова, гендиректор и акционер УК «Эфко» Евгений Ляшенко, заместитель директора по развитию ГК Екатерина Кустова (невестка Валерия Кустова), замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половленя, а также директор по стратегическому развитию белгородского «Эфко» Владислав Романцев. Другим фигурантам избрали меры пресечения, не связанные с лишением свободы: гендиректора компании ООО «ОптТорг» Александра Гудкова отпустили под подписку о невыезде по состоянию здоровья, гендиректор ООО «Транспорт будущего Самара» Илья Сидоров помещен под домашний арест. Экс-глава компании ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко некоторое время провел в СИЗО, но затем был отпущен под подписку — возможно, после заключения с прокуратурой досудебного соглашения о сотрудничестве, отмечает «Коммерсантъ».

В марте 2025 года компания «Транспорт будущего Самара» получила от Минпромторга субсидию в размере 88,495 млн рублей. По версии следствия, деньги были выделены на основании фиктивного договора о поставках подконтрольным Кустову ООО «ОптТорг» 79 беспилотных авиационных систем мультироторного типа С-80 по сниженной цене. На момент подачи заявки о возмещении расходов «Транспорт будущего Самара» не имел сертификата производителя БПЛА. Этот эпизод следствие квалифицировало как растрату.

Второе обвинение касается трех контрактов, которые Минобороны заключило в 2024 году с «ОптТоргом» на поставку в войска 375 комплексов БПЛА. Следствие утверждает, что они оказались непригодны для использования на войне, поскольку продукция ООО «Транспорт будущего» (ранее входило в ГК «Эфко») не соответствовала заявленным требованиям технического задания и тактико-техническим характеристикам (ТТХ): согласно этим требованиям, дрон должен был выдерживать полезную нагрузку до 50 кг и летать на расстояние до 20 км с передачей видеоизображения.

Адвокаты Ляшенко заявили суду, что с начала полномасштабной войны в Украине «Эфко» оказала гуманитарную помощь на сумму более 1 млрд рублей. «Компания „Эфко“ внесла более 30 млрд рублей собственных средств в развитие БПЛА, что не идет ни в какое сравнение с вменяемым ей ущербом», — заявил один из защитников. Адвокаты Ляшенко просили суд перевести его под домашний арест и предлагали залог в 100 млн рублей, но бизнесмен остался в СИЗО.