Миллиардера, главу «Эфко» Валерия Кустова задержали в Москве по делу о мошенничестве

Миллиардера Валерия Кустова, который возглавляет совет директоров и остается главным акционером масложировой группы «Эфко», задержали в Москве — его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с расследованием. По их словам, вместе с Кустовым под подозрение попал генеральный директор группы Евгений Ляшенко, и следствие просит суд отправить обоих в СИЗО на два месяца.

Еще раньше в рамках того же дела силовики задержали заместителя директора «Эфко» по развитию Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании холдинга Владислава Романцева. Обвинение против них строится на той же статье о мошенничестве в особо крупном размере. 29 июля Мещанский районный суд Москвы избрал для них арест.

Собеседники РБК связывают интерес правоохранителей с проектом «Транспорт будущего», в рамках которого создавались беспилотные авиационные системы. По этому же расследованию ранее оказался за решеткой гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко, прежде работавший советником губернатора Самарской области. Еще одной фигуранткой стала замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя, которую тоже отправили в СИЗО на два месяца.

«Транспорт будущего» появился в ноябре 2021 года и первоначально развивался с участием «Эфко», но затем холдинг вывел его за свои границы, и компания стала работать самостоятельно. Первую очередь завода по выпуску беспилотников она открыла в 2023 году в особой экономической зоне «Тольятти», а в январе 2025 года на площадку приезжал Владимир Путин.

Кустову принадлежит около 42% акций «Эфко» — компании, которая появилась в 1994 году на базе эфиромасличного предприятия «Эфирное» в белгородской Алексеевке. Холдинг входит в число крупнейших российских производителей продуктов питания и выпускает масло, майонез, растительное мясо, яичные продукты, пищевые ингредиенты, мыло и корма для животных под марками «Слобода», Altero, DeOlio, Fresh и другими, а в сентябре 2025 года получил в собственность производителя масла «Олейна», прежде принадлежавшего Exoil Group. В российском списке миллиардеров Forbes за 2026 год предприниматель занимает 144-ю строчку с состоянием $1,1 млрд, в мировом рейтинге — 3214-ю.

Задержания в «Эфко» продолжают кампанию, которую силовики развернули против производителей дронов. В мае они начали проверять компании, получавшие гранты по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», а формальным поводом для интереса к «Транспорту будущего» стали работы по серийному выпуску 750 беспилотников вертикального взлета и посадки, которые фирма не сдала в срок, хотя получила на них государственную субсидию в 4,5 млрд рублей.