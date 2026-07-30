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Новости

Замглавы управления беспилотных систем Минпромторга арестовали по делу о растрате

The Insider
Фото: АГН «Москва»

Фото: АГН «Москва»

Замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя была задержана в Москве по делу о растрате в особо крупном размере. Ее отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. 

Половченю арестовали по делу по ч. 4 ст. 160 УК. Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы. Ее задержание подтвердили в самом ведомстве агентству «Интерфакс».

По данным РБК, дело связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего» и аналогичным делом экс-советника губернатора Самарской области Юрия Козаренко. Последний занимал должность гендиректора компании «Транспорт будущего» и был арестован в мае этого года. 

Как писали СМИ, фигурантов подозревают в хищениях средств, выделенных на исполнение государственного оборонзаказа по производству беспилотников. «Транспорт будущего» в 2023 запустил первую очередь завода по производству БПЛА в особой экономической зоне «Тольятти» в Самарской области. Формальным поводом для проверки стали не выполненные в срок работы по серийному выпуску 750 беспилотников вертикального взлета и посадки — на них была выделена государственная субсидия в размере 4,5 млрд рублей. 

Вместе с Половченей были задержаны менеджеры белгородской ГК «Эфко». Близкий к силовикам Telegram-канал Mash пишет, что их арестовали за махинации с дронами на госзакупках: они якобы тайком покупали беспилотники в Китае, а затем выдавали их за свои разработки. Пресс-служба компании подтвердила их задержание. 

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