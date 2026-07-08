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Новости

МВД раскрыло ущерб от хищений при строительстве «зубов дракона» в Курской области — более 1,7 млрд рублей

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

В МВД назвали сумму ущерба по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в приграничных регионах. Его оценивают более чем в 1,7 млрд рублей. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК. 

Речь идет о деле бывшего вице-губернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного в августе прошлого года. Дело связано с крупными хищениями средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе Белгородской области.

Наиболее тяжкий эпизод связан с растратой порядка 1,723 млрд рублей. По версии следствия, вместо предусмотренных по нормативам железобетонных противотанковых заграждений — так называемых «зубов дракона» — власти закупили более дешевые изделия. У них были меньше размер и масса. Это сделало защитную линию уязвимой. 

Сам Базаров признал вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Обвинения в особо крупной растрате он в то же время считает «спорными».

В материалах дела помимо замгубернатора фигурируют и другие обвиняемые. Среди них — «не установленные следствием лица, в том числе из числа должностных лиц Министерства обороны». Для них в обвинении выделена особая роль, говорят источники издания. 

Дела, связанные со строительством в приграничье оборонительных сооружений, тянутся с лета 2025 года. Тогда же, в июне 2025-го, был задержан замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин. В августе — Базаров, перешедший на тот момент на работу в Курскую область. В Брянской области фигурантом дела стал вице-губернатор Николай Симоненко.

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