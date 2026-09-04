OpenAI выпустила GPT‑6 Astra — модель, которая сама находит уязвимости нулевого дня и достигает паритета с человеком по тесту ARC‑AGI‑3

OpenAI выпустила GPT‑6 Astra, которую компания называет своей самой мощной и «выровненной» (aligned) моделью на сегодняшний день. Компания пишет, что разработка объединила несколько лет исследований в области предобучения, обучения с подкреплением и согласования поведения модели с намерениями пользователя. По заявлению компании, Astra демонстрирует рекордные результаты в работе с компьютером, браузером, а также в разработке ПО, кибербезопасности, науке и других профессиональных задачах.

Модель показала 98% на тесте FrontierMath Tier 4, при этом, по словам OpenAI, уже помогла решить несколько давних открытых математических задач. На бенчмарке ARC‑AGI‑3, который проверяет способность ИИ обучаться в процессе решения незнакомых интерактивных задач, Astra набрала 99,9% — для сравнения, средний результат человека-тестировщика составляет 48%. Президент организации ARC Prize Foundation Грег Камрадт заявил, что Astra впервые достигла паритета с человеком по эффективности действий, назвав это «значимым сдвигом в производительности передовых моделей».

Отдельно отмечается, что на тесте ExploitBench, оценивающем способность модели превращать известные уязвимости в рабочие эксплойты, Astra набрала 100%, тогда как предыдущая модель GPT‑5.6 Sol — 78,5%. В OpenAI отметили, что в ходе тестирования Astra самостоятельно обнаружила два ранее неизвестных уязвимости нулевого дня — компания сообщила о них разработчикам затронутого ПО. Из-за роста возможностей в этой области модель, согласно системе OpenAI Preparedness Framework, отнесена к «критическому» уровню киберриска, поэтому доступ к ряду более продвинутых задач в области кибербезопасности пока ограничен.

По словам компании, Astra реже, чем предыдущие модели, выходит за рамки поставленной задачи и реже делает недостоверные заявления о собственных возможностях. В одном из внутренних тестов, воссозданном по мотивам инцидента с Hugging Face, модель без штатных защитных механизмов не превысила разрешенные полномочия ни разу, тогда как GPT‑5.6 Sol делала это в 48% случаев.

Модель уже доступна ограниченному числу организаций, а в течение ближайших дней станет доступна всем пользователям тарифов ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise, а также через API OpenAI, Microsoft Azure и AWS Bedrock. Стоимость обращения к модели через API составит $10 за миллион входных токенов и $50 за миллион выходных.

Ранее OpenAI представила предыдущую версию модели — GPT‑5.5, сделав акцент на агентных задачах: способности самостоятельно планировать работу, пользоваться инструментами и доводить многоэтапные задания до конца без постоянного контроля пользователя. В июле компания ввела в эксплуатацию июле семейство моделей 5.6, ориентированных на кодинг, многошаговую агентную работу и кибербезопасность.