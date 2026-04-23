1801

 

 

 

 

 

OpenAI представила GPT-5.5 с улучшенным агентным кодингом и продвинутыми научными возможностями

The Insider
OpenAI выпустила GPT-5.5 — новейшую версию своей флагманской языковой модели. Компания называет ее наиболее мощной и функциональной разработкой на сегодняшний день.

Ключевой акцент при создании модели сделан на агентных задачах. GPT-5.5 способна самостоятельно планировать работу, использовать инструменты, выявлять ошибки и доводить сложные многоэтапные задания до конца без постоянного контроля со стороны пользователя. Особенно заметный прирост производительности достигнут в области написания и отладки кода, компьютерного управления и научных исследований. На бенчмарке Terminal-Bench 2.0, тестирующем работу с командной строкой, GPT-5.5 набрала 82,7% — против 75,1% у предыдущей GPT-5.4. При этом новая модель потребляет значительно меньше токенов для выполнения тех же задач.

Не менее важен шаг в области производительности. В OpenAI утверждают, что им удалось добиться, чтобы GPT-5.5 работала на той же скорости, что и GPT-5.4 — несмотря на существенный прирост интеллектуальных возможностей. Отдельный акцент сделан на применении модели в научной деятельности. Внутренняя версия GPT-5.5 с кастомным окружением помогла доказать новую теорему о числах Рэмси — одну из задач в области комбинаторики.

Для пользователей GPT-5.5 доступна в ChatGPT и Codex для подписчиков уровня Plus, Pro, Business и Enterprise. Модели присвоен рейтинг «Высокий» по шкале биологической и кибербезопасности в рамках внутреннего Preparedness Framework.

OpenAI заявила о выходе GPT-5, новой номерной версии ИИ-чат-бота, в августе прошлого года. GPT-5 стала первой унифицированной системой компании, автоматически выбирающей режим обработки запроса в зависимости от его сложности.

