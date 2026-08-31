ЕК присвоила ChatGPT статус «очень крупной поисковой системы». За нарушение закона о цифровых услугах OpenAI ждут штрафы в 6% от оборота

Еврокомиссия (ЕК) 31 августа внесла ChatGPT, Reddit и Roblox в список «очень крупных» платформ и поисковых систем. До конца 2026 года компании должны выполнить дополнительные требования закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Сервисы обязаны оценить и снизить риски распространения незаконного контента, негативного влияния на несовершеннолетних, основные права, избирательные процессы и общественную безопасность. Компаниям, нарушающим DSA, грозят штрафы до 6% от годового оборота, отметило агентство Bloomberg.

ChatGPT, принадлежащий OpenAI, получил статус «очень крупной онлайн-поисковой системы», а Reddit и Roblox — «очень крупных онлайн-платформ». В ЕК подчеркнули, что среднемесячная аудитория каждого из этих сервисов превысила 45 млн человек в Евросоюзе — пороговое значение для внесения в список. Общее число сервисов, внесенных в перечень, достигло 28.

Как подчеркнули в ЕК, у трех новых в списке платформ есть четыре месяца, до января 2027 года, чтобы выполнить дополнительные обязательства в соответствии с DSA. Закон о цифровых услугах был принят в 2022 году и установил единые правила для онлайн-платформ и поисковых систем, работающих в ЕС. Компании, чьи сервисы оказались в списке, должны выполнять требования по борьбе с незаконным контентом, защите пользователей и снижению системных рисков, а также отчитываться о принимаемых мерах. Тех, кто нарушает DSA, Еврокомиссия имеет право оштрафовать на 6% от их годового оборота.

Например, в июле ЕК оштрафовала китайскую онлайн-платформу розничной торговли AliExpress на €550 млн за неспособность пресечь продажи контрафактной продукции, небезопасных игрушек и одежды. Также штрафы уже получали другой китайский маркетплейс Temu (€200 млн) и американская компания X (€120 млн).

Европейский закон вызывает недовольство администрации президента США Дональда Трампа. По его мнению, DSA направлен против американских компаний. Из 28 сервисов, внесенных в список, 20 принадлежат американским компаниям.