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Евросоюз оштрафовал китайский AliExpress на рекордные полмиллиарда евро за контрафактные и небезопасные товары

The Insider
Фото: AliExpress

Фото: AliExpress

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала онлайн-платформу розничной торговли AliExpress на €550 млн за неспособность пресечь продажи контрафактной продукции, а также небезопасных игрушек и одежды. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Штраф более чем в полмиллиарда евро стал крупнейшим из когда-либо накладываемых Еврокомиссией в рамках вступившего в силу в 2024 году Закона о цифровых услугах (DSA). Задача документа — защита потребителей от нелегальных товаров, а также обманных и вызывающих привыкание маркетинговых технологий.

Вице-президент комиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила:

«Распространение контрафактной одежды, небезопасных игрушек, опасной косметики и других нелегальных и вредных товаров — это не неизбежные издержки онлайн-торговли, а неспособность AliExpress выполнять свои обязательства в рамках Закона о цифровых услугах. Масштаб — не оправдание; риски должны выявляться и устраняться систематически, чтобы потребители могли безопасно совершать покупки в интернете. Сегодня мы призываем AliExpress к ответу и требуем от компании принять меры».

ЕК установила, что у маркетплейса не хватает персонала для оценки законности товаров: иногда у сотрудников есть всего «десятки секунд», чтобы проверить продукцию на соответствие стандартам Евросоюза. Кроме того, нелегальные товары продвигались через рекомендательные системы платформы. В AliExpress назвали штраф «непропорциональным» проведенным компанией «проактивным улучшениям».

Газета The Guardian отмечает, что штраф оказался в несколько раз больше, чем аналогичное наказание для другого китайского маркетплейса — Temu (€200 млн) и американской компании X (€120 млн). Соцсеть миллиардера Илона Маска была оштрафована за «синюю галочку» — знак о верификации аккаунтов. В ЕК настаивали, что ее может купить любой желающий, а соцсеть не проводит достаточную проверку ее обладателя. Кроме того, у Еврокомиссии были претензии к прозрачности рекламы на платформе.

Штраф AliExpress составил менее 1% от прошлогодней выручки материнской компании маркетплейса — Alibaba — в €122 млрд. В Евросоюзе AliExpress — крупнейший онлайн-ритейлер со 193 млн пользователей.

Ранее ЕК ввела дополнительный сбор с клиентов онлайн-платформ AliExpress, Temu и Shein: с 1 июля 2026 года покупатели из стран ЕС будут обязаны платить по €3 за каждую отправленную посылку. Решение объяснялось наплывом дешевых товаров, не соответствующих стандартам безопасности Евросоюза, что «создает риски для потребителей и подрывает честную конкуренцию».

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