OpenAI способна настроить ChatGPT в соответствии с требованиями ЕС, но это может затронуть фундаментальные права пользователей – аналитик

Еврокомиссия (ЕК) наделила ChatGPT статусом «очень крупной онлайн-поисковой системы». Теперь компания OpenAI должна выполнить дополнительные требования закона о цифровых услугах (DSA): оценить и снизить риски распространения незаконного контента, негативного влияния на несовершеннолетних, основные права, избирательные процессы и общественную безопасность. Эксперты по цифровой безопасности пояснили The Insider: компания способна выполнить требования ЕС. Однако корректировка работы чата может как благоприятно сказаться на пользователях, так и закончиться нарушением их фундаментальных прав.

Выполнить требования европейского законодательства OpenAI должна до конца 2026 года, иначе компанию может ждать штраф до 6% от годового оборота. Директор по международной политике Electronic Frontier Foundation (EFF) Кристоф Шмон сказал The Insider, что внесение ChatGPT в список Еврокомиссии – это «неизведанная территория», поскольку DSA не разрабатывался для контроля генеративного ИИ. Он отметил:

«Однако пользователи, вероятно, выиграют от большей прозрачности, и, вполне возможно, ChatGPT предоставит больше возможностей контролировать персонализацию и профилирование. Думаю, OpenAI способна предпринять определенные меры с минимальным вмешательством для решения системных рисков, связанных с функционированием или использованием ее системы. Хотя пока еще только предстоит увидеть, как именно она это сделает. Учитывая политическую динамику, одним из приоритетов может стать защита благополучия несовершеннолетних пользователей. Хотелось бы надеяться, что без сильно вмешивающихся в частную жизнь механизмов – таких как подтверждение возраста. В дальнейшем не удивлюсь, если свидетельства о наличии общественных рисков и давление со стороны регулирующих органов подтолкнут компанию к более серьезным изменениям. Например, к изменению способов выдачи результатов или рекомендации контента. Проблема в том, что неправильные корректировки могут легко затронуть фундаментальные права пользователей, включая право на свободу выражения мнений и свободу информации».

В свою очередь, старший советник по вопросам политики в European Digital Rights (EDRi) Ян Пенфрат считает, что включение ChatGPT в список Еврокомиссии – важный шаг на пути усиления контроля над ИИ-чатами и снижения негативного воздействия на пользователей, включая их физическое и психологическое состояние. В комментарии The Insider он отметил: