«Отсылка к смерти Навального в соседней ИК-3». ФСИН ЯНАО неожиданно сообщила защите Азата Мифтахова об отсутствии признаков отравления

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило жене и защитнице политзаключенного математика Азата Мифтахова Елене Горбань, что у него не обнаружили признаков отравления, хотя в обращении защиты об отравлении не говорилось. The Insider изучил обращение Горбань и официальный ответ ведомства.

Горбань обратилась в УФСИН 4 августа после того, как Мифтахова не подключили по видеосвязи к заседанию Люберецкого городского суда. Защита опасалась, что администрация ИК-18 в поселке Харп могла намеренно помешать его участию, чтобы скрыть возможные следы нового насилия. В обращении Горбань просила провести медицинское освидетельствование Мифтахова и проверить наличие у него «телесных повреждений, следов применения физической силы», а также оценить его психоэмоциональное состояние. Отравление или какие-либо его признаки в заявлении не упоминались.

«При проведении осмотра телесных повреждений, травм и отравлений не выявлено»,

— сообщило в ответе ведомство со ссылкой на медицинский осмотр, проведенный 28 августа. Каким образом проверялось возможное отравление, в документе не уточняется.

Горбань рассказала Telegram-каналу «Экспертиза и Инсайды», что ни Мифтахов, ни его защита никогда не жаловались на возможное отравление или связанные с ним проблемы со здоровьем, а в жалобах речь шла только об избиениях и пытках электричеством:

«Лично мне кажется, что это была отсылка к смерти Навального в соседней ИК-3. Меня сразу же это слово в ответе резануло. Вроде я уже попривыкла, что Азат находится в этом месте, но каждое напоминание о тех событиях вызывает страх. Понятно, что местное УФСИН судьбу политзаключенных в Харпе не решает, и это могла бы быть только отсылка в насмешку, если это и правда было написано с такими целями. Вариант того, что „проверка“ на отравления теперь рутинная после 2024 года, хорош, но ранее в ходе проверки заявления о пытках про проверку отравления речи не шло, хотя медэкспертиза проводилась».

3 сентября Горбань спросила у самого Мифтахова во время судебного заседания, каким образом его проверяли на отравление. Политзаключенный смог только предположить, что такой вывод сделали по результатам измерения давления, — ничего необычного в медицинском осмотре он не заметил.

Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов сообщил The Insider, что никогда в своей практике не встречал подобных формулировок в ответах ФСИН. Еще один анонимный правозащитник также заявил, что не сталкивался с ситуациями, когда тюремное ведомство сообщает об отсутствии признаков отравления без соответствующего запроса.

Мифтахов содержится в ИК-18 «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В том же поселке находится ИК-3 «Полярный волк», где содержался Алексей Навальный и где он умер в результате отравления 16 февраля 2024 года. Обе колонии подчиняются УФСИН по ЯНАО.

В 2024 году The Insider получил документы, из которых следовало, что перед смертью Навальный жаловался на резкую боль в животе, у него начались рвота и судороги, однако из окончательной версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела эти сведения исчезли. В феврале 2026 года Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды сообщили о результатах исследований биоматериалов Навального: независимые лаборатории обнаружили в них эпибатидин — сильнодействующий нейротоксин. Эти данные подтвердили вывод The Insider о том, что Навальный был отравлен в колонии.



Политзаключенного анархиста и математика Азата Мифтахова, отбывающего уже второй подряд срок по политически мотивированному делу, этапировали в Харп в апреле 2026 года. По приезду в колонию он подвергся жестоким пыткам со стороны сотрудников администрации и подконтрольных им заключенных. Дело о пытках, несмотря на обращения самого Мифтахова и его защитников, так и не было возбуждено. Самого математика содержат в помещении камерного типа (ПКТ) как «злостного нарушителя» режима.

3 сентября RusNews сообщил, что Мифтахову продлили содержание в помещении камерного типа (ПКТ). По данным издания, основанием стала пыль в камере. Мифтахов также рассказал, что сотрудники колонии при разговорах с ним по-прежнему не всегда включают видеорегистраторы, а отправленные им в августе письма жене и доверенность для защитника до адресатов не дошли.