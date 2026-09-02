Водители Uber подали в суд первый в своем роде иск против «бездушного» и пугающего алгоритма на основе ИИ

Водители Uber из Великобритании, Нидерландов и других стран объединились для коллективного иска против компании, обвинив ее в использовании непрозрачного алгоритма, который определяет оплату поездок и распределяет заказы, сообщает The Guardian. Иск подан в окружной суд Амстердама, где расположена европейская штаб-квартира Uber. По данным Европейской конфедерации профсоюзов, это первый подобный коллективный иск против компании. Сумма компенсации, которую требуют истцы, может составить миллиарды долларов.

В основе претензий — так называемый алгоритм черного ящика: он анализирует данные о поведении водителя и на их основе назначает индивидуальную цену за каждую поездку. По словам водителей, система может предложить один и тот же заказ разным людям по разной цене, а также занижает оплату за обратный рейс после долгой поездки. Алгоритм рассчитывает, что водителю всё равно придется возвращаться, и предлагает невыгодную цену, зная, что тот согласится, лишь бы не ехать назад совсем без заработка. Водитель из Роттердама Мохаммед Ширва сказал:

«Это как будто кто-то постоянно следит за тобой и знает о твоей слабости — начальник здесь алгоритм. Он постоянно учитывает, что ты готов принять, поэтому цены падают, а ты не можешь ничего поделать: он знает, что тебе нужна эта работа».

Другой водитель, Кола Оба из Лондона, вместе с коллегой получил предложение об одном и том же заказе: коллеге предложили 27 фунтов стерлингов, а самому Оба — только 23 фунта. Он связывает это с тем, что ранее часто соглашался на дешевые поездки. В Uber заявили, что такие расхождения объясняются другими параметрами системы — GPS-данными, динамическим ценообразованием, промоакциями и тестированием, а не историей действий конкретного водителя.

Иск затрагивает интересы около 241 тысячи водителей в Евросоюзе и Великобритании. В нем утверждается, что Uber незаконно применяет автоматизированное принятие решений, включая профилирование, при назначении оплаты и распределении заказов, а также использовал данные водителей для обучения своих ИИ-моделей без законных оснований. Истцы требуют не только компенсации, но и судебного запрета на продолжение такой практики, ссылаясь на нарушение европейского регламента о защите данных (GDPR). По подсчетам заявителей, с 2023 года динамическое ценообразование в Великобритании снизило годовой доход водителей примерно на £5 тысяч. В Нидерландах такая система заработала в этом году. Дело инициировала организация Worker Info Exchange, которую возглавляет Джеймс Фаррар — юрист, ранее добившийся в Верховном суде Великобритании признания за водителями Uber статуса наемных работников.

Ранее сообщалось, что Uber уволил 10% сотрудников подразделения по работе с клиентами в рамках упрощения структуры компании и перехода на технологии искусственного интеллекта. Представитель компании в объявлении работникам пояснил, что цель изменений — «упростить операционные процессы, укрепить очную совместную работу и продолжить внедрять ИИ». Сотрудникам подразделения, работавшим удаленно, предписали переехать в один из офисов-хабов в соответствии с требованием компании о возвращении в офисы.