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Новости

Uber сократил 10% сотрудников службы поддержки ради внедрения ИИ

The Insider
Фото: Carolina A. Miranda / Los Angeles Times

Фото: Carolina A. Miranda / Los Angeles Times

Uber уволил 10% сотрудников подразделения по работе с клиентами в рамках упрощения структуры компании и перехода на технологии искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Представитель компании в объявлении работникам пояснил, что цель изменений — «упростить операционные процессы, укрепить очную совместную работу и продолжить внедрять ИИ». Сотрудникам подразделения, работавшим удаленно, предписали переехать в один из офисов-хабов в соответствии с требованием компании о возвращении в офисы.

Вице-президент Uber по глобальной работе с клиентами Мегха Йетхадка в служебной записке заявила, что организация «стала слишком сложной и разрозненной». По ее словам, департамент «добился определенных успехов» во внедрении ИИ, однако «для раскрытия этого потенциала нужна эффективная структура, на которую можно наложить ИИ», ведь «невозможно масштабировать передовые технологии поверх фрагментированных процессов».

Для Uber это первый случай, когда компания напрямую связала увольнения с повышением эффективности за счет ИИ, и уже вторая волна сокращений ради упрощения структуры менее чем за два месяца. В июне компания уволила 23% сотрудников кадрового подразделения — менее 1% от 34 тысяч работников по всему миру — после прихода нового президента. Численность службы поддержки клиентов Uber не раскрывает.

Еще в мае Uber объявил, что замедлит наём из-за внутреннего использования ИИ, однако на странице вакансий компании по-прежнему открыто более 500 позиций, в том числе для инженеров, которые будут заниматься партнерствами в сфере роботакси.

В последние месяцы использованием искусственного интеллекта объясняют сокращения всё больше компаний — от финансового сервиса Block до Oracle. Так, Oracle уволила около 30 тысяч сотрудников, которых перед этим обязали обучить заменившие их нейросети, а уволенные, в свою очередь, потребовали от компании повысить выходные пособия и продлить медицинскую страховку.

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