Уволенных Oracle 30 тысяч сотрудников заменил ИИ, который им же самим пришлось обучать — Time

Американская корпорация Oracle в течение последнего месяца провела массовые сокращения, затронувшие от 20 до 30 тысяч человек — около 18% глобального штата. Уволенные получали письма без предупреждения, нередко узнавая об этом через электронную почту ранним утром, после чего немедленно лишались доступа к корпоративным системам. По данным журнала Time, опросившего восемь бывших сотрудников, многие из них незадолго до увольнения выполняли задания по документированию собственных рабочих процессов — официально для обучения ИИ-систем компании.

Среди уволенных — технический писатель и инструктор с тридцатилетним стажем: она узнала об увольнении по телефону в день плановой операции на позвоночнике. Вместе с работой она лишилась $300 тысяч в нереализованных акциях (RSU), которые аннулируются при увольнении. Бывший старший менеджер по разработке программного обеспечения сообщил, что был уволен за четыре месяца до того, как должен был получить акции на $1 млн. Согласно опросу 272 уволенных, проведенному правозащитным центром What We Will, 62% респондентов старше 40 лет, 27% ожидали выплаты RSU в течение ближайших 90 дней.

Часть уволенных была иностранцами и работала по визам H-1B. Теперь они имеют лишь 60 дней на поиск нового работодателя — иначе им придется покинуть США. В ответ на увольнение более 600 бывших сотрудников 17 апреля подписали коллективное письмо к руководству компании с требованием повысить выходные пособия, продлить медицинскую страховку и поддержать работников на визе. Oracle ответила, что будет рассматривать только индивидуальные обращения. Отмечается, что предлагаемые компанией условия — четыре недели базового оклада плюс по неделе за каждый год стажа — вдвое уступают тому, что предлагали Google и Meta при своих недавних сокращениях.

Параллельно Oracle фиксирует лучший квартал роста за 15 лет. Стоимость действующих контрактов составила $553 млрд. Председатель совета директоров компании Ларри Эллисон в январе 2025 года участвовал в объявлении инфраструктурного проекта Stargate на $500 млрд совместно с Дональдом Трампом и Сэмом Альтманом. В сентябре того же года Oracle заключила сделку с OpenAI на поставку облачных мощностей объемом $300 млрд. Аналитики TD Cowen оценивают, что увольнения высвободят от $8 до $10 млрд свободного денежного потока — эти средства пойдут на строительство дата-центров.

Сокращения в Oracle стали частью более широкой тенденции в технологическом секторе. Только за первые месяцы 2026 года в отрасли были уволены свыше 90 тысяч человек, причем значительная часть сокращений напрямую связана с автоматизацией. Организаторы кампании в защиту уволенных из Oracle рассчитывают, что она даст толчок более широкому профсоюзному движению среди IT-работников. «Людей здесь воспринимают как очередной актив, — говорит одна из бывших сотрудниц. — Как активы дата-центров, которые можно списать, если они перестают быть самым выгодным вариантом».