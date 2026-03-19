Uber вложит до $1,25 млрд в Rivian для запуска 50 тысяч роботакси в США, Канаде и Европе

Uber объявил об инвестициях в размере до $1,25 млрд в производителя электромобилей Rivian Automotive для совместного запуска парка роботакси, сообщает Associated Press. Компания или ее партнеры-перевозчики планируют закупить 10 тысяч полностью автономных автомобилей Rivian R2 с возможностью расширения заказа до 50 тысяч единиц к 2030 году.

По словам главы Uber Дары Хосровшахи, компанию привлек подход Rivian к разработке, потому что автопроизводитель самостоятельно проектирует и транспортное средство, и вычислительную платформу, и программную архитектуру, при этом полностью контролируя производство и цепочки поставок на территории США. Хосровшахи заявил:

«Эта вертикальная интеграция в сочетании с данными, которые Rivian получает от растущей базы своих потребительских автомобилей, и опытом управления коммерческим автопарком убеждает нас ставить амбициозные, но достижимые цели».

Первые беспилотные машины должны выйти на улицы Сан-Франциско и Майами в 2028 году, а к 2031-му их планируют запустить в 25 городах США, Канады и Европы. Инвестиции Uber будут распределены до 2031 года и обусловлены выполнением Rivian определенных технологических показателей в установленные сроки. Первоначальный транш в $300 млн привязан к подписанию сделки и получению регуляторного одобрения.

Rivian, штаб-квартира которой находится в калифорнийском Ирвайне, выпускает премиальный пикап R1T и кроссовер R1S, а также производит электрические фургоны для Amazon. Производство более компактной модели R2 должно начаться в этом году. Кроме того, в прошлом году автопроизводитель наконец приступил к давно откладывавшемуся строительству завода за $5 млрд в штате Джорджия.

Ранее сообщалось, что Tesla планирует начать массовое производство собственного роботакси Cybercab в 2026 году. Это автомобиль без руля и педалей стоимостью менее $30 тысяч, комплектующие для которого компания Илона Маска импортирует из Китая.

