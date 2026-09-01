Число погибших при наводнении в Непале превысило тысячу. Более 600 рабочих остаются заблокированными в тоннелях ГЭС

Число жертв разрушительного наводнения на границе Непала и Тибета превысило 1000 человек, сообщило непальское агентство по чрезвычайным ситуациям, передает Би-би-си. Еще более 3900 человек числятся пропавшими без вести. Среди них — свыше 600 рабочих, которые, как считается, остаются заблокированными в разветвленной сети заполненных грязью тоннелей на гидроэнергетических объектах вдоль реки Тришули.

Спасатели закачивают в тоннели воздух. 31 августа одной из групп удалось проникнуть в тоннель, ведущий к ГЭС, но она отступила, никого там не обнаружив. Военные занимаются подрывными работами на склоне холма, чтобы добраться до заблокированных рабочих. Премьер-министр Непала Балендра Шах заявил в понедельник, что с объектов спасены 279 человек. Операцию возглавляет международная группа из китайских и непальских военных, к работам также привлечены специалисты из Индии, Кореи и Австралии.

Родственники пропавших считают, что воздух в тоннели нужно было подавать раньше, и жалуются на медленный ход работ. Жена одного из заблокированных инженеров сказала изданию Kantipur:

«Я всё еще на 50% надеюсь, что он жив, потому что внутри есть система подачи кислорода».

Австралийский инженер Арнольд Дикс, который дистанционно помогает непальским властям с подземными поисками, рассказал, что спасатели с трудом находят сами тоннели — местность изменилась до неузнаваемости и «напоминает лунный пейзаж», а на пути лежат валуны размером больше домов. Непал активно развивает гидроэнергетику, по данным властей, наводнение повредило не менее 11 уже построенных или строящихся объектов. Опознать удалось лишь 4% из 900 найденных тел, сообщили Би-би-си в министерстве здравоохранения. В районе Читван, далеко вниз по течению, реки вынесли на берега почти 300 тел — из-за нехватки холодильников власти начали хоронить неопознанные останки во временных могилах, предварительно взяв образцы ДНК.

Официальное число погибших с тибетской стороны — 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести, сообщают китайские государственные СМИ. Кадры наводнения в Китае подвергаются жесткой цензуре, а к тем, кто предполагает в интернете, что реальное число жертв значительно выше официального, применяются «административные наказания» — от предупреждений и штрафов до кратковременных задержаний. Власти Непала также распорядились удалять из сети материалы, которые считают дезинформацией о наводнении.

Наводнение началось 26 августа после схода ледника на границе Непала и Китая. Первоначально Геологическая служба США зафиксировала в 66 км к северу от Катманду землетрясение магнитудой 4,4, но затем выяснилось, что толчок был вызван обвалом льда и породы. Среди пропавших было много иностранных туристов: МИД Украины сообщал о 53 украинцах, а посольство России в Непале — о восьми россиянах, с которыми была утрачена связь.