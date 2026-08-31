Спасатели пытаются добраться до 933 человек, предположительно заблокированных в тоннелях ГЭС после наводнения в Непале

Спасатели в Непале пытаются добраться до 933 человек, которые, предположительно, оказались заблокированы в тоннелях и других подземных помещениях примерно шести гидроэлектростанций после разрушительных внезапных наводнений. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Наводнения обрушились на Непал и соседний Тибет 26 августа. Потоки воды, льда, камней, грязи и обломков прошли по горным долинам. По последним данным, в Непале погибли 903 человека, еще 4247 числятся пропавшими без вести, среди них 592 иностранца. На тибетской стороне власти Китая сообщили о 16 погибших и 546 пропавших.

Сейчас одной из главных задач спасателей остается расчистка входов в тоннели гидроэнергетических объектов. По словам представителя непальской армии Раджи Рама Баснета, доступ осложняет огромное количество нанесенных водой грязи и обломков. Для расчистки используется тяжелая техника.

Один из спасателей, Ашиш Гурунг, рассказал The Guardian, что его группе удалось продвинуться примерно на 130 метров в тоннель ГЭС Chilime в округе Расува. По его словам, местами уровень грязи доходил спасателям до груди, а дальше в тоннеле были видны тела погибших.

При этом спасатели не исключают, что часть людей могла выжить. Согласно планам ГЭС, внутри тоннелей находятся защищенные помещения, в которых рабочие могли укрыться от потока.

По оценке Красного Креста, наводнения затронули более 90 тысяч человек. В поисково-спасательной операции в Непале участвуют почти 21 тысяча сотрудников силовых структур, а также гражданские специалисты и волонтеры. Китай направил более 2100 спасателей и выделил не менее 220 млн юаней ($33 млн) на ликвидацию последствий катастрофы.

Спасательные работы с пятницы несколько раз приостанавливали из-за плохой погоды и угрозы новых наводнений. В понедельник погодные условия улучшились, и поиски удалось активизировать.

Китайский государственный телеканал CCTV связал катастрофу с нестабильностью ледников, вызванной долгосрочным воздействием глобального потепления. При этом непальские чиновники рассказали Reuters, что Китай предоставлял недостаточно данных о состоянии ледников и уровнях воды в приграничном регионе. По их мнению, нехватка информации может осложнить подготовку к подобным катастрофам в будущем.