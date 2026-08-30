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Новости

Число погибших при наводнении в Непале и Тибете достигло 750. Более 3 тысяч человек пропали без вести

The Insider
Поврежденные дома после паводка и оползней у реки Ликху в Девигхате, Непал, 30 августа 2026 года. Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Поврежденные дома после паводка и оползней у реки Ликху в Девигхате, Непал, 30 августа 2026 года. Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 734 человек, еще 2498 человек числятся пропавшими без вести, следует из сводки Национального управления по снижению риска стихийных бедствий. Среди пропавших почти 600 иностранцев и более 900 сотрудников гидроэнергетических проектов. Власти сообщают также о 242 пострадавших. Спасателям удалось эвакуировать 8,1 тысячи человек, в поисково-спасательной операции задействованы почти 20 тысяч военных, полицейских и сотрудников других силовых служб.

Стихийное бедствие затронуло и Тибет. По данным региональных властей Китая, там погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести. Общее число погибших в Непале и Тибете достигло 750, пропавших — более 3 тысяч. Среди 261 иностранца, пропавшего без вести на китайской стороне, числятся три гражданина России. При этом российский МИД накануне сообщал, что во всем районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе пропавшими без вести считаются восемь россиян.

Наводнение началось утром 26 августа. По предварительному анализу Геологической службы США, катастрофу, вероятно, вызвало обрушение ледника и горной породы на северном склоне горы Лангтанг-Лирунг. Масса льда, камней и грунта обрушилась в долину, вызвав селевой поток и наводнение, которые прошли почти 100 км по рекам Бхоте-Коши и Тришули. Обрушение пород само вызвало сейсмические колебания, по энергии сопоставимые с землетрясением магнитудой 5,2.

Поисково-спасательная операция продолжается. Особое внимание спасатели уделяют гидроэлектростанциям, где сотни работников могли оказаться заблокированы в затопленных или заполненных грязью тоннелях. В воскресенье из-за новых дождей уровень воды в Тришули снова начал расти, из-за чего жители и спасатели в некоторых районах переместились на возвышенности.

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