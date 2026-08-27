Число пропавших без вести в результате схода ледника на границе Непала и Китая превысило 1300 человек, в их числе — 53 украинца и 8 россиян

Сход ледника, спровоцировавший мощные оползни и наводнения на границе Непала и Китая, унес жизни не менее 168 человек. Об этом сообщило агентство The Associated Press. Более 1300 пропали без вести, сотни из них — иностранные туристы. МИД Украины заявил, что среди пропавших без вести числятся 53 украинца. По данным посольства России в Непале, на утро 27 августа связь была утрачена с восемью россиянами.

Как уточняет Би-би-си, непальские власти на утро четверга сообщают о 826 пропавших без вести, из которых 466 — иностранцы, а также об обнаружении 165 тел погибших. В Тибете (Китай) на утро 27 августа погибли как минимум три человека, более 550 числятся пропавшими без вести, из них 260 — иностранцы.

Вечером 26 августа в МИД Украины со ссылкой на туристическую полицию Непала рассказали журналистам, что пропавшими без вести в результате природной катастрофы считаются 53 гражданина страны. Советник-посланник посольства РФ в Непале Ринчен Ракшаев в комментарии госагентству ТАСС сообщил, что «число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, достигло восьми».

Изначально Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 4,4 ранним утром 26 августа в 66 км к северу от непальской столицы Катманду. Однако позднее USGS уточнила, что сейсмическая активность была вызвана сходом ледника. Его обрушение спровоцировало селевые потоки и наводнения.

В базирующемся в Катманду Международном центре интегрированного развития горных районов (ICIMOD) также считают, что причиной внезапного наводнения, которое за считанные минуты смело на своем пути целые населенные пункты, стала ледниковая лавина. В заявлении центра отмечается, что хлынувший поток обладал «исключительной скоростью и силой», а уровень воды на одном из участков реки Тришули поднялся на 9 метров всего за полчаса.

Как отмечает русская служба Би-би-си, район, где произошло стихийное бедствие, не пользуется популярностью у организованных туристов. Однако в это время года — в полнолуние, которое считается добрым знаком, — в Непал приезжают много паломников-буддистов и индуистов. Они едут к озеру Мансаровар возле горы Кайлаш в Тибете и озеру Госайкунда в Непале.

Нынешняя катастрофа далеко не первая, подчеркивает AP. Похожие внезапные наводнения произошли в районе Непала и Тибета в августе 2025 года, когда ледниковое озеро вышло из берегов. Тогда погибли 9 человек, была повреждена инфраструктура, включая мост, соединяющий Непал и Китай. Эксперты отмечают рост нестабильности ледниковой системы Гималаев, что создает большие угрозы населенным пунктам в одном из самых густонаселенных регионов в мире.