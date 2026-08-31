Нападающий Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram. Он признался, что ему «причинило боль» это решение, однако пришло время дать дорогу новому поколению, которое «заслуживает быть» в команде. Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча» — награды журнала France Football, присуждаемой лучшему футболисту года. Последний матч за сборную аргентинец сыграл 19 июля в финале чемпионата мира против команды Испании, которая и стала победителем мундиаля.

В на своей странице в Instagram 31 августа Месси написал:

«За время, прошедшее после финала [чемпионата мира], я всё хорошо обдумал и хочу всем сказать, что ухожу из сборной… Это было решение, которое причинило мне боль и до сих пор причиняет, но я понимаю, что пришло время. Клянусь, я всегда выкладывался на максимум, не только в последние годы, когда мы все выиграли, но и раньше. Я всегда боролся и отдавал всего себя ради этой футболки, чтобы радовать и заставлять вас через футбол гордиться тем, что вы аргентинцы. Остается мало времени, этапы проходят, и этот этап дается мне очень тяжело. Я любил, люблю и буду любить быть частью национальной команды. Я отдал все силы, мне больше нечего дать. Кроме того, за мной идут замечательные молодые ребята, которые заслуживают быть там [в сборной]. Спасибо за всю вашу любовь за эти 20 лет. Мне будет очень не хватать вашей поддержки, которую я чувствовал, находясь на поле. Теперь я буду одним из вас, всегда буду болеть и поддерживать со стороны (и в хорошие, и в плохие времена особенно). Я люблю вас! Спасибо, Господи, за то, что сделал меня аргентинцем».

Бóльшую часть карьеры Месси, которому в июне исполнилось 39 лет, отыграл в «Барселоне», с которой десять раз становился чемпионом Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги Чемпионов УЕФА. Кроме того, аргентинец дважды выигрывал чемпионат Франции в составе клуба «Пари Сен-Жермен». В 2022 году сборная Аргентины вместе с Месси стала чемпионом мира. Среди самых заметных личных наград нападающего — звание восьмикратного обладателя «Золотого мяча», который он в последний раз получил в 2023 году, будучи уже в составе американского клуба «Интер Майами».

За сборную Аргентины Месси провел более 200 матчей, в которых забил 125 голов. Последнюю игру за национальную команду нападающий сыграл 19 июля 2026 года. В ней аргентинцы уступили титул чемпионов мира сборной Испании, которая победила со счетом 1:0. За весь матч аргентинские футболисты ни разу не ударили в створ ворот соперника.